محافظات

استبعاد مديرة مدرسة ومسئولين بإدارة القناطر عقب واقعة اقتحام المدرسة والاعتداء على طالب

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فيتو

قرر مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ القليوبية، استبعاد مديرة إحدى المدارس بالقناطر الخيرية ومسئول الأمن وعدد من العاملين بالإدارة، على خلفية واقعة اقتحام عدد من الأشخاص لحرم المدرسة والتعدي على أحد الطلاب.

محافظ القليوبية ووزير قطاع الأعمال يبحثان تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مجموعة من الأشخاص، يتراوح عددهم بين 4 إلى 5 أفراد، باقتحام المدرسة والاعتداء على الطالب عبد الرحمن وليد المقيد بالصف الأول الثانوي، ما أدى إلى نشوب مشاجرة داخل فناء المدرسة.

وقال أحد المشرفين، الذي حاول التدخل لفض الاشتباك، إنه أصيب بجرح في الذراع اليسرى أثناء محاولته السيطرة على الموقف والتعرف على هوية المعتدين. وتم إخطار إدارة القناطر فورًا.

وعلى خلفية الواقعة، قررت وكيل وزارة التربية والتعليم بـ القليوبية استبعاد مديرة المدرسة والمشرف العام ومسؤول الأمن بديوان الإدارة، مع إلغاء تكليف مديرة المدرسة وعودتها إلى عملها الأصلي كوكيل لرياض الأطفال، بالإضافة إلى استبعاد مسؤول أمن الإدارة وعضو قسم الكوارث والأزمات وعودتهما لأعمالهما الأصلية لحين انتهاء التحقيقات.

كما تم تكليف نجلاء مغاوري، مسئولة قسم المدارس الرسمية بالإدارة، بتولي مهام مدير المدرسة مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، على أن تُستكمل التحقيقات يوم الأحد المقبل بسماع باقي أقوال الشهود والطلاب.

التربية والتعليم بالقليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية القليوبية اخبار القليوبية إدارة القناطر الخيرية

