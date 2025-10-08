ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع مخاوف استمرار الإغلاق الحكومي

ارتفع مؤشر إس آند بي 500 قليلا خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء الثامن من أكتوبر، بعد إنهائه سلسلة مكاسب استمرت سبعة أيام متتالية بسبب انخفاض سهم أوراكل، مما أثار تساؤلات حول استدامة رواج الذكاء الاصطناعي، وذلك مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني أيضا.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4%، كما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7%. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 65 نقطة، أو بنسبة 0.1%.

وارتفعت أسهم إنفيديا بنحو 2% بعد أن أشار الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، إلى ارتفاع الطلب على الحوسبة خلال الأشهر الأخيرة، وقال لشبكة CNBC: "هذا العام، وخاصةً خلال الأشهر الستة الماضية، شهد الطلب على الحوسبة ارتفاعًا ملحوظًا".

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إغلاق أسهم الشركة، على انخفاض متناغم مع أسهم أوراكل، في أعقاب تقارير تفيد بانخفاض هوامش ربح أوراكل في أعمالها السحابية مقارنةً بتوقعات المحللين الحالية، وخسارة شركة برمجيات المؤسسات أموالًا في بعض صفقاتها لتأجير رقائق إنفيديا.

ورفع التقرير من المخاوف من أن سوق الأسهم عالقة خلال الوقت الحالي في فقاعة الذكاء الاصطناعي التي تعود إلى أواخر التسعينيات، عندما أدى التباهي بشركات الإنترنت المبكرة إلى انفجار "فقاعة الدوت كوم".

ويحث العديد من مراقبي السوق المستثمرين على إعادة موازنة محافظهم الاستثمارية، مع إقرارهم بإمكانية تحقيق المزيد من الارتفاع قبل انتهاء انتعاش الذكاء الاصطناعي.

وقالت رئيسة استراتيجية الاستثمار في شركة SoFi، ليز توماس، لقناة CNBC يوم الثلاثاء: "شهدنا انتعاشًا طويلًا. كل شيء يبدو ممتدًا. إنه شعور مثير. إنه شعور بالنشوة.. في الواقع، ما زلت أعتقد أن النشوة يمكن أن تزداد نشوةً قبل أن يتغير شيء ما بالفعل".

أيضًا أثر الإغلاق الحكومي على المتداولين بعد أن امتد ليومه الثامن يوم الأربعاء. لم يكن للإغلاق تأثير كبير على الأسهم حتى الآن، ولكنه يشكل خطرا أكبر على معنويات المستثمرين كلما طال أمده.

وتنتظر وول ستريت أيضًا محضر أحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء، والتي قد تعطي المستثمرين فكرة عن تركيبة المجلس بعد اجتماع سبتمبر الذي شهد انقساما حادا.

