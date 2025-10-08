البنك المركزي يعلن تراجع التضخم في سبتمبر

أكد البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.8% في سبتمبر 2025 مقابل 2.1% في سبتمبر 2024 و0.4% في أغسطس 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 11.7% في سبتمبر 2025 مقابل 12.0% في أغسطس 2025.



وقال البنك إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 1.5% في سبتمبر 2025 مقابل 1.0% في سبتمبر 2024 و0.1% في أغسطس 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.3% في سبتمبر 2025 مقابل 10.7% في أغسطس 2025.



