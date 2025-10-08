وزير المالية يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.. الرياضة والثقافة أبرز استثمارات الدولة في القوة الناعمة.. و50% من حصيلة التخارج من المشروعات يوجه لسداد الديون

شارك أحمد كجوك وزير المالية، في حوار مفتوح عقد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحدث فيه عن العديد من الملفات الاقتصادية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في كافة القطاعات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد كجوك، أن الحكومة تدرك أن حجم الإنفاق الحالي على قطاعي الصحة والتعليم ما زال غير كاف مقارنة بحجم الاحتياجات الفعلية، موضحًا أن محدودية الإيرادات تمثل التحدي الأكبر أمام زيادة الإنفاق، إلا أن الوزارة تعمل على إتاحة مخصصات أكبر لتلك القطاعات باعتبارها أولوية قصوى، مشيرا إلى أن هناك رغبة قوية في توجيه إنفاق أكبر نحو تحسين خدمات الصحة والتعليم، على أن يتم ذلك من خلال برامج عملية تضمن وصول المخصصات بشكل مباشر وفعّال إلى المواطنين.



وكشف، وزير المالية، عن خطة الوزارة لإعداد موازنة متوسطة المدى تضاف إليها ثلاث سنوات مقبلة بجانب خطة العام المالي الجديد، مضيفا أن الوزارة بدأت في دراسة إعداد موازنة متوسطة المدى تضاف إليها ثلاث سنوات مقبلة بجانب الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، بما يتيح وضوح الرؤية أمام صانعي القرار وصغار الموظفين لمعرفة ما تم التخطيط له مسبقا واستكماله على نحو متكامل.



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تنظر بعين الاعتبار إلى قطاعات الرياضة والإعلام والثقافة، مؤكدا أن هذه المجالات تحظى بحب الناس وتأثيرها الاجتماعي والمعنوي يتجاوز العوائد المالية المباشرة، فهي تمثل قوة ناعمة تعزز الانتماء وتدعم صورة مصر محليا ودوليا.



وأضاف، أن وزارة المالية تجري مراجعات دورية للإنفاق العام على هذه الملفات، مع الحرص على تيسير الدعم الموجه لها بما يتناسب مع أهميتها في المجتمع، مؤكدا أن هذه المراجعات لا تقتصر على الأرقام والموازنات فقط، بل تأخذ في الاعتبار التأثيرات غير الملموسة التي تحققها تلك القطاعات في تعزيز الهوية الوطنية وتكامل المنظومة التنموية.

كما أكد أن التوازن بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمثل تحديا كبيرا، لكن الحكومة تسعى إلى صياغة سياسات مالية مرنة تضمن تحقيق هذا التوازن، بما يخدم المواطن أولًا ويضع مصر على مسار أكثر استقرارا ونموا.

وأوضح، أن الدولة تعمل على تعزيز الصناعة وزيادة الصادرات من خلال برامج دعم جديدة تستهدف القطاعات الواعدة، مشيرا إلى أن بطاريات التخزين وألواح الطاقة الشمسية تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة.



وتابع: وزارة المالية أطلقت برنامجا جديدا لمساندة ودعم التصدير، تمت مضاعفة موازنته، مع تخصيص ربع حجم البرنامج بشكل مرن لتمويل أنشطة قد تظهر مستقبلًا بما يواكب التغيرات في السوق، مشيرا إلى أن شركة سامسونج تعد نموذجا ناجحا للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحا أن توسعها الكبير حاليا يعود الفضل فيه إلى الجهود التي بذلها الدكتور محمود محيي الدين عندما كان وزيرا للاستثمار، حيث ساهم في ترسيخ وجود الشركة في السوق المصري.

وشدد كجوك، على أن الاستثمار الخاص يمثل أهم مؤشر اقتصادي يعكس نظرة الأسواق لمصر، موضحًا أن المستثمر لا يجامل أحدًا بأمواله وإنما يبحث عن بيئة تحقق له عائدًا مضمونا، مضيفا أن تخارج الدولة من بعض المشروعات وطرحها للقطاع الخاص يعد من اشتراطات صندوق النقد الدولي إلى جانب ملف الدين العام، لافتا إلى أنه يتفق مع الصندوق في ضرورة التعامل مع الدين بجدية أكبر.

وقال: "الدين نحن من نقترضه، لكن أبناءنا هم من سيدفعون ثمنه، ولذلك خفض الدين يجب أن يكون توجهًا استراتيجيًا للدولة"، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، حيث ذهبت معظم حصيلة صفقة رأس الحكمة إلى خفض الدين، معتبرا ذلك انحيازا واضحا من الدولة لمعالجة هذا الملف.



وكشف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 96% في عام 2023، وتراجعت إلى 86% في يوليو الماضي، متوقعا أن تنخفض إلى أقل من 80% بنهاية العام الجاري. وشدد على أن الدولة تعمل حاليًا على سداد ديونها بمعدل يفوق الاقتراض.

كما أعلن أن الحكومة تسوق لفكرة مبادلة المديونية بالاستثمار، وقد بدأت بالفعل خطوات في هذا الاتجاه مع الصين وعدد من الشركاء الدوليين. وأكد أن 50% من حصيلة أي عملية تخارج من المشروعات المملوكة للدولة يتم توجيهها مباشرة لخفض الدين العام.

وأوضح، أن المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي تمثلان خطوة بالغة الأهمية في مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا أن تتم الموافقة عليهما قريبًا.



وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تخارج الدولة من بعض المشروعات وطرحها للقطاع الخاص يعد من اشتراطات صندوق النقد الدولي إلى جانب ملف الدين العام، لافتًا إلى أنه يتفق مع الصندوق في ضرورة التعامل مع الدين بجدية أكبر.

