التمثيل التجاري: يجب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الافريقية

بحث الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري، مع أحمد وفيق رئيس مجلس إدارة شركة سان جوبان مصر، مشروعات الشركة الاستثمارية الحالية في مصر وخططها لمضاعفة صادراتها من مصر إلى الأسواق الإفريقية لتصل الى نحو 120 مليون يورو سنويًا.

وأكد الشريف على أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الإفريقية وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وما تتيحه من مزايا في ظل الإعفاءات الجمركية المقررة.

وشدد على حرص التمثيل التجاري على توفير كافة أوجه الدعم للشركة لزيادة صادراتها للأسواق الإفريقية المستهدفة والأسواق الإقليمية والعالمية بشكل عام في ظل العمل على مضاعفة الصادرات المصرية.

من جانبه، أشار أحمد وفيق بالدور الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية في تذليل العقبات أمام الصادرات المصرية والنفاذ للأسواق، وخاصة قيام المكتب التجاري المصري بالجزائر في تذليل العقبات التي واجهت صادرات الشركة من مصر الى الجزائر.

كما استعرض استعرض مشروعات الشركة الحالية في مصر، وكذا خططها المستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجال صناعة مواد البناء المستدامة، لافتًا إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ حاليًا نحو 250 مليون يورو وتبلغ قيمة صادراتها 60 مليون يورو سنويًا، ومستهدف مضاعفة الصادرات من مصر والوصول بها إلى 120 مليون يورو، بعد تشغيل مصنع الشركة الجديد في العين السخنة بقيمة استثمارية إضافية تبلغ نحو 200 مليون يورو.

شارك في الاجتماع كل من الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار، والمستشار التجاري أحمد بدر بإدارة شئون الدول الأفريقية بالتمثيل التجاري، ود. شريف فهمي الرئيس التنفيذي لشركة انجيج كونسلتنج.

