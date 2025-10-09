وزير المالية: مرونة القطاع الخاص يدفعنا لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والضريبي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولًا واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أنه يتم العمل حاليا على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.

سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته

وقال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة: “إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي”، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪.

الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وأضاف أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفع لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أكثر استهدافًا للشركاء الدائمين من الممولين والمستثمرين، حيث يتم العمل على إيجاد حلول عملية لما يثيره الشركاء من تحديات لتحسين الخدمات الضريبية.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، لافتًا إلى وجود فرص كثيرة وتنافسية فى قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية إقليمية وعالمية.

وأكد أن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، داعيا المستثمرين لتوسيع أنشطتهم، مشيرًا إلى أن سياسة الدولة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي.

وقال كجوك: “إننا سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلي وأنفقنا الإيرادات الإضافية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد نجحنا فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنحو ١٠٪ خلال العامين الماضيين، ونستهدف استمرار تراجع نسبة الدين للناتج المحلي خلال الفترة المقبلة”.

