الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير المالية: مرونة القطاع الخاص يدفعنا لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والضريبي

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولًا واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أنه يتم العمل حاليا على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.  

سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته

وقال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة: “إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي”، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪.

الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وأضاف أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفع لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أكثر استهدافًا للشركاء الدائمين من الممولين والمستثمرين، حيث يتم العمل على إيجاد حلول عملية لما يثيره الشركاء من تحديات لتحسين الخدمات الضريبية.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، لافتًا إلى وجود  فرص كثيرة وتنافسية فى قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية إقليمية وعالمية.

وأكد أن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، داعيا المستثمرين لتوسيع أنشطتهم، مشيرًا إلى أن سياسة الدولة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي.

وزير المالية: الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد قريبة للغاية

وزير المالية: نخطط لإعداد موازنة متوسطة المدى

وقال كجوك: “إننا سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلي وأنفقنا الإيرادات الإضافية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد نجحنا فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنحو ١٠٪ خلال العامين الماضيين، ونستهدف استمرار تراجع نسبة الدين للناتج المحلي خلال الفترة المقبلة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير المالية الاقتصاد المصري الاصلاح الاقتصادى ضمان تنافسية الاقتصاد المصرى الإصلاحات الإقتصادية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

مواد متعلقة

وزير المالية يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.. الرياضة والثقافة أبرز استثمارات الدولة في القوة الناعمة.. و50% من حصيلة التخارج من المشروعات يوجه لسداد الديون

المشاط: التمويل الميسر لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية يسجل 16 مليار دولار منذ 2020

الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

الأكثر قراءة

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

أخبار مصر: انتهاء حرب غزة رسميا وترامب يلقي خطابا في الكنيست، سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر، النحاس يصدم الأهلي

من داخل الغرفة الزرقاء، كواليس متابعة ترامب اللحظات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق غزة

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم للشباب قبل ختام دور الـ 16

انخفاض كبير بالقاهرة وأسوان تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

خدمات

المزيد

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية من الكتاب والسنة لطرد الهموم، حافظ عليها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads