جامعة بنها بتصنيف التايمز البريطاني لأفضل جامعات العالم 2026

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي قد أعلن نتيجة اصداره الجديد لعام 2026 لتصنيف الجامعات حول العالم، وأن جامعة بنها قد احتلت الترتيب 1201 - 1500 عالميًا ضمن أكثر من 2000 جامعة من 115 دولة تم تصنيفها خلال هذا الإصدار، بين أكثر من 30 ألف جامعة منتشرة حول العالم، ومحليًا احتلت المركز بالفئة الرابعة محليًا مع 11 جامعة أخرى بين 36 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا، ان التصنيف يستند إلى ثماني عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات، بحيث يقيم المؤسسة في خمسة محاور هي التدريس، وجودة البحث العلمي، والبيئة البحثية، والسمعة الدولية، والدخل من الصناعة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة الجامعة من هيئة تدريس وإداريين وطلاب على هذا الإنجاز ودورة في كسب ثقة المجتمع والمستفيدين وتحسين سمعة الجامعة المؤسسية والاكاديمية وعند جهات التوظيف.

جدير بالذكر أن تصنيف التايمز البريطاني للجامعات أجرى تغيرات في المنهجية الخاصة بحساب تأثير الاستشهادات المرجعية (FWCI) في عام 2023، حيث تم تقسيمه إلى ثلاث مقاييس ببليومترية فرعية مصممة لتكون أكثر تمثيلا لجودة مخرجات البحث العلمي، بالإضافة إلى عدد من التغييرات الأخرى التي طرأت على منهجية التصنيف.

