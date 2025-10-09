السيسي: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار.

وقال الرئيس السيسي: “شهد العالم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية”.

