الكويت ترحب بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام وتثمن الدور المصري

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس، ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والمتضمنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء مسار تفاوضي جاد، يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار

وقالت الخارجية في بيان لها: إن دولة الكويت إذ تؤكد دعمها الكامل لجميع الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة تمهيدا لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة لتجدد إشادتها وتقديرها للدور الإيجابي الذي اضطلعت به كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في إنجاح هذا الاتفاق.

إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967

وجددت موقف البلاد الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والشامل يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.