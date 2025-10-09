الخميس 09 أكتوبر 2025
الكويت ترحب بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام وتثمن الدور المصري

الكويت، فيتو
أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس، ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والمتضمنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء مسار تفاوضي جاد، يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار

وقالت الخارجية في بيان لها: إن دولة الكويت إذ تؤكد دعمها الكامل لجميع الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى  تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة تمهيدا لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة لتجدد إشادتها وتقديرها للدور الإيجابي الذي اضطلعت به كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في إنجاح هذا الاتفاق.

إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 

وجددت موقف البلاد الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والشامل يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

