وزير الخارجية يتلقى اتصالات عربية وأوروبية للتهنئة باتفاق وقف الحرب في غزة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من الاتصالات الهاتفية من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية والآسيوية، عبّروا خلالها عن ترحيبهم الكبير بالتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب الوزراء عن بالغ تقديرهم للدور الحيوي الذي قامت به مصر، بقيادتها الرشيدة، في تيسير المفاوضات والتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، الذي يمهد لإنهاء الحرب الدامية في غزة، ويؤسس لمرحلة جديدة من حقن الدماء، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، تمهيدًا لإعادة إعماره، مع التأكيد على بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصالات، أن مصر تأمل في أن يكون هذا الاتفاق بداية لإغلاق فصل مظلم ومؤلم في تاريخ المنطقة، استمر لعامين، وفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ أكثر من ثمانية عقود.

كما شدد على أهمية أن يمثل الاتفاق نقطة انطلاق نحو سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.

