غرفة عمليات مستقبل وطن تواصل متابعة انتخابات النواب المقبلة

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن، أعمالها في متابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة.

تفقد غرفة عمليات حزب مستقبل وطن لمتابعة انتخابات مجلس النواب

وتابع النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، سير العمل داخل غرفة العمليات المركزية، ومدى توافر كافة التجهيزات اللوجستية والاستعدادات التنظيمية.

وأكد على أهمية توفير كافة الاحتياجات، وتذليل العقبات، ومتابعة التأكد من جاهزية غرف العمليات بكافة المحافظات، على مختلف المستويات.

متابعة سير العمل في غرفة عمليات مستقبل وطن

وطالب بأهمية اليقظة المستمرة، والمتابعة الدقيقة على مدار الساعة، خلال الفترة المقبلة، لضمان سير العمل التنظيمي، تماشيًا مع استراتيجية الحزب في إدارة الاستحقاق الانتخابي المقبل، بما يعكس قدرة الحزب على العمل الجماعي المنظم.

مواصلة استعدادات انتخابات مجلس النواب

وتأتي هذه الجولة، في إطار حرص القيادة الحزبية، على الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، بما يعزز مكانة حزب مستقبل وطن، والظهور بمظهر مشرف يعبر عن قوة الهيكل التنظيمي للحزب، ويُبرز في الوقت نفسه الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام الداخل والخارج.

على جانب آخر كشفت مصادر لـ "فيتو" أن حزب مستقبل وطن، بدأ تلقي أوراق المترشحين ضمن القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب المقبل.

إبلاغ مرشحي القائمة بحزب مستقبل وطن

وأوضحت المصادر، أنه تم إبلاغ كافة المرشحين من حزب مستقبل وطن، ضمن القائمة الوطنية للتوجه لمقر الحزب في التجمع الخامس لتقديم أوراق الترشح، استعدادا لاستكمال الإجراءات الخاصة بتقديم القائمة كاملة بالتنسيق مع باقي الأحزاب السياسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم الإفصاح عن حصة مستقبل وطن في القائمة، إلا أنه يحتفظ بالمركز الأول.

متابعة انتخابات مجلس النواب

على جانب آخر عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا، مع مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025، لاستعراض رؤية واستراتيجية الانتخابات المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والأمناء العموم المساعدين، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلًا عن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن الحزب يعمل من منطلق مسؤولية وطنية ومجتمعية تجاه الدولة والمواطن، مشيرًا إلى أن الحزب نجح خلال الفترة الماضية في ضخ كوادر شبابية وتنظيمية قوية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، مشددا على أهمية التزام المرشحين بمبادئ الحزب وتوجيهاته، باعتبارهما الأساس الذي ينطلق منه العمل السياسي المنظم داخل الحزب.

وأوضح الأمين العام، أن حزب مستقبل وطن، يعمل وفق منظومة مؤسسية قوية، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة مرشحي الحزب على تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل الحزب بما يليق بمكانته في الشارع المصري.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المرشحون التزامهم بتوجيهات قيادات الحزب، واستعدادهم لبذل أقصى الجهود من أجل تمثيل حزب مستقبل وطن بالشكل الذي يليق بثقة المواطنين، مؤكدين حرصهم على التواجد الدائم بين الناس، والعمل على خدمة الوطن والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.