سياسة

غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب بحزب مستقبل وطن تواصل أعمالها

غرفة عمليات مستقبل
غرفة عمليات مستقبل وطن لمتابعة انتخابات مجلس النواب، فيتو

أعلن حزب مستقبل وطن، تشكيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تفقد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام، نائب رئيس الحزب، يرافقه عدد من القيادات سير العمل داخل الأمانة المركزية، استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025.

 

تفقد غرفة عمليات حزب مستقبل وطن لمتابعة انتخابات مجلس النواب 

واطلع النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، على سير العمل داخل غرفة العمليات المركزية، ومدى توافر كافة التجهيزات اللوجستية والاستعدادات التنظيمية، موجها بتوفير كافة الاحتياجات، وتذليل العقبات، ومتابعة التأكد من جاهزية غرف العمليات بكافة المحافظات، على مختلف المستويات.

 

متابعة سير العمل في غرفة عمليات مستقبل وطن 

 

وطالب بأهمية اليقظة المستمرة، والمتابعة الدقيقة على مدار الساعة، خلال الفترة المقبلة، لضمان سير العمل التنظيمي، تماشيًا مع استراتيجية الحزب في إدارة الاستحقاق الانتخابي المقبل، بما يعكس قدرة الحزب على العمل الجماعي المنظم.

 

مواصلة استعدادات انتخابات مجلس النواب 

 

وتأتي هذه الجولة، في إطار حرص القيادة الحزبية، على الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، بما يعزز مكانة حزب مستقبل وطن، والظهور بمظهر مشرف يعبر عن قوة  الهيكل التنظيمي للحزب، ويُبرز في الوقت نفسه الصورة الحضارية للدولة المصرية أمام الداخل والخارج.

 

متابعة انتخابات مجلس النواب 

على جانب آخر عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا، مع مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025، لاستعراض رؤية واستراتيجية الانتخابات المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والأمناء العموم المساعدين، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلًا عن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025.  

 

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن الحزب يعمل من منطلق مسؤولية وطنية ومجتمعية تجاه الدولة والمواطن، مشيرًا إلى أن الحزب نجح خلال الفترة الماضية في ضخ كوادر شبابية وتنظيمية قوية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، مشددا على أهمية التزام المرشحين بمبادئ الحزب وتوجيهاته، باعتبارهما الأساس الذي ينطلق منه العمل السياسي المنظم داخل الحزب.

وأوضح الأمين العام، أن حزب مستقبل وطن، يعمل وفق منظومة مؤسسية قوية، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة مرشحي الحزب على تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل الحزب بما يليق بمكانته في الشارع المصري.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المرشحون التزامهم بتوجيهات قيادات الحزب، واستعدادهم لبذل أقصى الجهود من أجل تمثيل حزب مستقبل وطن بالشكل الذي يليق بثقة المواطنين، مؤكدين حرصهم على التواجد الدائم بين الناس، والعمل على خدمة الوطن والمواطنين.

