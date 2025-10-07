الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مستقبل وطن يجتمع مع مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا، مع مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025، لاستعراض رؤية واستراتيجية الانتخابات المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والأمناء العموم المساعدين، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلًا عن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025.  

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن الحزب يعمل من منطلق مسؤولية وطنية ومجتمعية تجاه الدولة والمواطن، مشيرًا إلى أن الحزب نجح خلال الفترة الماضية في ضخ كوادر شبابية وتنظيمية قوية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، مشددا على أهمية التزام المرشحين بمبادئ الحزب وتوجيهاته، باعتبارهما الأساس الذي ينطلق منه العمل السياسي المنظم داخل الحزب.

وأوضح الأمين العام أن الحزب يعمل وفق منظومة مؤسسية قوية، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة مرشحي الحزب على تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل الحزب بما يليق بمكانته في الشارع المصري.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المرشحون التزامهم بتوجيهات قيادات الحزب، واستعدادهم لبذل أقصى الجهود من أجل تمثيل حزب مستقبل وطن بالشكل الذي يليق بثقة المواطنين، مؤكدين حرصهم على التواجد الدائم بين الناس، والعمل على خدمة الوطن والمواطنين.

أمانة حزب مستقبل وطن أعضاء مجلس النواب اتتخابات مجلس النواب

