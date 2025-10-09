الخميس 09 أكتوبر 2025
تحذيرات فلسطينية من العودة إلى مدينة غزة الآن

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

دعا الدفاع المدني في غزة المواطنين المتواجدين بمناطق جنوب القطاع والراغبين بالعودة إلى مدينة غزة بعدم التحرك أو العودة في هذا الوقت، إلا بعد صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة يؤكد السماح بالعودة، والتأكد من إخلاء شارع الرشيد والمناطق المحيطة من قوات الجيش الإسرائيلي. 

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي:"ندعو المتواجدين داخل مدينة غزة إلى عدم التوجه نحو المناطق التي ما زالت تشهد تواجدًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو عمليات ميدانية، وذلك حرصًا على سلامتهم ومنعًا لتعرضهم لأي خطر مباشر". 

وأضاف أن "قوات إسرائيل لا تزال متواجدة في عدد من المناطق الخطرة، وأن التحرك العشوائي قد يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد". 

بدوره، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن "دبابات الجيش الإسرائيلي استهدفت مواطنين وقطعت شارع الرشيد بعد محاولات للعودة إلى مدينة غزة"، مشيرًا إلى  تقدم دبابتين تجاه شارع الرشيد لمنع الناس من العودة إلى مدينة غزة. 

