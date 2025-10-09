تحذيرات فلسطينية من العودة إلى مدينة غزة الآن

دعا الدفاع المدني في غزة المواطنين المتواجدين بمناطق جنوب القطاع والراغبين بالعودة إلى مدينة غزة بعدم التحرك أو العودة في هذا الوقت، إلا بعد صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة يؤكد السماح بالعودة، والتأكد من إخلاء شارع الرشيد والمناطق المحيطة من قوات الجيش الإسرائيلي.

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي:"ندعو المتواجدين داخل مدينة غزة إلى عدم التوجه نحو المناطق التي ما زالت تشهد تواجدًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو عمليات ميدانية، وذلك حرصًا على سلامتهم ومنعًا لتعرضهم لأي خطر مباشر".

وأضاف أن "قوات إسرائيل لا تزال متواجدة في عدد من المناطق الخطرة، وأن التحرك العشوائي قد يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد".

بدوره، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن "دبابات الجيش الإسرائيلي استهدفت مواطنين وقطعت شارع الرشيد بعد محاولات للعودة إلى مدينة غزة"، مشيرًا إلى تقدم دبابتين تجاه شارع الرشيد لمنع الناس من العودة إلى مدينة غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.