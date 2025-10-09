حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

يتشدد البعض في الدعاء صباحا بالأدعية المأثورة عن النبي وأذكار الصباح والمساء معتقدا أن هذا ما يجب العمل به ومتجاهلا أن الدعاء مطلوب في كل وقت وحين، وأن من ألهم الدعاء فقد وفق للإجابة.

وفي هذا الإطار نستعرض معكم حكم الأدعية الجامعة وأفضل الأوقات للاستجابة:

حكم الدعاء بجوامع الدعاء.. تعرف عليه

حكم جوامع الأدعية

مما لا شك أن الأفضل للمسلم أن يتخير الأدعية المأثورة وجوامع الدعاء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا المعنى ما في مسند إسحاق بن راهويه عن عائشة: أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في حاجة وعائشة تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة: عليك بالجوامع والكوامل، قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا.

والحديث رواه الإمام أحمد في المسند بلفظ قريب من هذا، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح

وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، وصححه الألباني.

وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد.

حكم الدعاء بغير الصيغ المأثورة عن النبي

جوز أهل العلم الإتيان بغير الصيغ المأثورة في الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم واستدلوا لذلك بإقراره صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين كانوا يلبون بألفاظ أخرى غير التلبية التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أركان الدعاء المستجاب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.

ومن خلال هذا الحديث هناك ثلاثة أركان كان بسببها إجابة الدعاء:

الركن الأول: التوحيد (لا إله إلا أنت)

الركن الثاني: تنزيه الله (سبحانك)

الركن الثالث: الاعتراف بالذنب (إني كنت من الظالمين)

فإذا عزمت في الدعاء فابدأ بتوحيد الله والثناء عليه وتنزيهه والاعتراف بالذنب ثم اشرع في دعائك.

آداب الدعاء:

1) الإخلاص لله تعالى

2) أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة على النبي – صلى الله علية وسلم ويختم بذلك.

3) الجزم في الدعاء واليقين بالإجابة.

4) الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال.

5) حضور القلب في الدعاء.

6) خفض الصوت بالدعاء بين المخافتة والجهر.

7) عدم تكلف السجع في الدعاء.

8) التضرع والخشوع والرغبة والرهبة.

9) استقبال القبلة.

10) رفع اليدين في الدعاء.

11) الوضوء قبل الدعاء إن تيسر.

12) عدم الاعتداء في الدعاء.

13) أن يتوسل إلي الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه.

موانع إجابة الدعاء:

(1) أكل الحرام.

(2) عدم الجزم في الدعاء وتعليق الدعاء على المشيئة كأن يقول: اللهم اغفر لى إن شئت.

(3) الدعاء بإثم أو ظلم أو قطيعة رحم.

(4) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(5) اليأس أو قلة اليقين من إجابة الدعاء.

(6) عدم حضور القلب عند الدعاء.

(7) الاستعجال في الدعاء وطلب الإجابة.

(8) الاعتداء في الدعاء كأن يدعو بشيء مستحيل أو التألي والإملاء على الله أو رفع الصوت والصراخ في الدعاء.

(9) أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسلات الشركية والبدعية

أوقات إجابة الدعاء:

1- وقت السحر

2- عند إفطار الصائم

3- بين الأذان والإقامة

4- عند جلسة الخطيب بين الخطبتين إلى أن يسلم من الصلاة

5- عند نزول الغيث (المطر)

6- عند التقاء الجيش في سبيل الله

7- في الثلث الأخير من الليل

8- في السجود

9- في أدبار الصلوات المفروضة

10- في الصلاة عمومًا

11- في أوقات الاضطرار

12- في السفر

13- في المرض.

