الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي ، تنشر “فيتو” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس الموافق 9 اكتوبر 2025، مع تحديث لحظى لأسعار العملات على مدار الساعة. 

شهد سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: أسعار 6 عملات عربية وأجنبية في البنك المركزي (آخر تحديث)

 

<span style=
سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

12.65 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.65 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول

12.65 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

12.65 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

12.65 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

12.65 جنيها للشراء.

12.69 جنيها للبيع. 

<span style=
سعر الريال السعودي، فيتو

 

الريال السعودي والأسواق الخليجية 

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوى بالنفط والدولار الأمريكي. 

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة. 

الريال كعملة رسمية للسعودية

وتم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي، ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986.

 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي، فيتو

فئات الريال السعودي

العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).

قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الريال السعودى اليوم الخميس الريال السعودى بكام النهارده الخميس الريال السعودى بكام اخر تحديث اخر تحديث اليوم الخميس أسعار العملات العربية والأجنبية العملات بكام النهارده

مواد متعلقة

سعر الجنيه الذهب يسجل رقمًا قياسيًّا اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الخميس

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

أسعار الذهب تشتعل عالميًا والمؤشر يتجاوز التوقعات

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 9-10-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

تراجع في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4662 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads