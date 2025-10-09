رئيس المركز القومي للمسرح ناعيا عمرو دوارة: نموذج فريد ومخلص للفن المصري

نعى المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥م؛ بعد رحلة عطاء وإسهامات فنية وتأريخية وتوثيقية ونقدية أثرت الحياة الثقافية بأكملها.

وقال حسان: “الراحل كان نموذجا فريدا مخلصا للفن المصري عموما وللمسرح المصري خاصة، رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

مسيرة الدكتور عمرو دوارة

أخرج الدكتور عمرو دوارة 65 عرضا نصفهم تقريبا بفرق مسارح الدولة، بالإضافة إلى عمله كمخرج منفذ مع أستاذه كرم مطاوع بفرقة المسرح القومي، أما النصف الثاني من العروض التي أخرجها فقد قدمها مع مختلف تجمعات الهواة، وهو أيضا ناقد متميز كتب أكثر من ألف مقال ودراسة نقدية.

كما صدر له أكثر من خمسة وثلاثين كتابا، وأسس دوارة بعض الفرق المسرحية المهمة، وله عدة مبادرات هامة من بينها الدعوة إلى ضرورة الاحتفال بذكرى مرور مئة وخمسين عاما على تأسيس المسرح المصري الحديث بفضل ريادة يعقوب صنوع عام 1870 وهي الدعوة التي تبنتها وزارة الثقافة بعد ذلك.

صدر لدوارة «موسوعة المسرح المصري المصورة»، وقام بإعداد وتوثيق موسوعة «سيدات المسرح المصري» التي تضم أسماء ألف وخمسمائة سيدة مسرح من بدايات المسرح المصري الحديث عام 1870، كما تتضمن السيرة الذاتية والمسيرة المسرحية لمئة وخمسين سيدة مسرح بمختلف المناهج والاتجاهات الفنية.

