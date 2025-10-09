الخميس 09 أكتوبر 2025
المتهمان بقتل بلوجر بالمطرية: "كنا بنصفي حساباتنا مع أخوه فمات بالخطأ"

أدلى عاطلان متهمان بالتشاجر مع بلوجر يدعى "يوسف شلش" وإطلاق النار عليه ما أسفر عن مصرعه باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية

وقال المتهمان: إنهما لم يقصدا قتل المجني عليه بل توجها إلى منزل المجني عليه لتصفية حسابات مالية مع شقيقه، فتطورت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى مشاجرة أطلقا فيها وابلا من الأعيرة النارية أصابت المجني عليه بالخطأ فوقع قتيلا.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية وسماع دوي اطلاق نار، علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عاطلين وآخر بسبب خلافات بينهم أطلق فيها الطرف الأول النار على الأخير، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري في منطقة البطن وتم نقله إلى المستشفى وتوفي أثناء إسعافه.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، ويكثفون جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

