ضبط شخصين تخصصا في سرقة السيارات بمدينة بدر

ضبط المتهمين، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين تخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" بـمدينة بدر.

سرقة السيارات بمدينة بدر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط (شخصين) بدائرة القسم لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" (ميكانيكى سيارات، مقيم بمحافظة القليوبية) "تم ضبطه".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

