تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص وحيازة أسلحة بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بتأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بقتل شخص طعنا وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم 6/12/2025 للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة القليوبية المتهمين «احمد.م.إ» - ٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون، الخانكة، القليوبية، و«محمود.م.إ» ٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون، الخانكة، القليوبية وله محل إقامة اخر العزبة البيضاء المرج القاهرة «حسن.ر.ع»، و«أسامة.ص.إ»، في القضية رقم 12922 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3414 لسنة 2023 كلي جنوب بنها لأنهم في يوم 12/9/2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه / كريم ب ا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش وذخائر" وأسلحة بيضاء وتجسيدًا لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة طعنات بالأسلحة البيضاء استقرت بجسده وأطلقوا عيار ناري من السلاح المار بيانه لإرهابه وشل مقاومته قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

استطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن فرد خرطوش.

اختتم أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها.

