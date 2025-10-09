بالأسماء، تعيين 21 قيادة أكاديمية بـ 5 كليات بجامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات بتعيين قيادات أكاديمية جديدة بعدد من كليات الجامعة، شملت 4 وكلاء بكليتى الدراسات العليا للبحوث الإحصائية والتخطيط الإقليمي والعمراني، و5 رؤساء أقسام بكليات الطب البشري وطب الأسنان والاقتصاد والعلوم السياسية، و12 مديرا ونائب مدير للمراكز والوحدات بكليتى الطب والاقتصاد والعلوم السياسية.

وأكد عبد الصادق أن القرارات الصادرة تمثل بداية لحركة تعيينات تستهدف ضخ دماء جديدة في المناصب الأكاديمية، بما يعزز منظومة الأداء الجامعي، موجها القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق وتطوير الأداء بكافة المواقع، وحسن استثمار إمكانات الجامعة المادية والبشرية، والالتزام بالقيم والأعراف الجامعية، وتطبيق أعلى معايير الجودة، ومواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية، والمستجدات على الساحة العالمية في مختلف التخصصات العلمية.

وشملت القرارات تعيين كل من: د.أحمد أمين الشيخ وكيلًا لشئون الدراسات العليا ود.محمد عبد الحميد صبري وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، ود.مروة سيبويه حامد محمود وكيلًا لشئون التعليم والطلاب ود.نهى أحمد عبد العزيز وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني.

كما تضمنت القرارات تعيين 5 رؤساء لمجالس الأقسام العلمية شملت: د.مسعد مسعد عبد العزيز (الأذن والأنف والحنجرة)، ود.هبه محمد شوقي شديد (الفيسولوچيه الطبيه)، ود.نيرڤانا محمد حامد الفيومي (أمراض المخ والأعصاب والفيسيولوچيه والإكلينيكية للجهاز العصبي)، ود.محمد سالمان محمد سالمان طايع (العلوم السياسية) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود.شيرين بدر يونس بدر (طب أسنان الأطفال والصحة العامه للفم والأسنان) بكلية طب الأسنان.

وشملت قرارات رئيس الجامعة تعيين: د.عائشة محمد سمير مديرًا لمركز السموم البيئية والإكلينيكية بكلية الطب، ود. أحمد عبد الرحمن بطاح مديرًا لمركز رعاية الحالات الحرجة، ود. مروة مصطفي سعيد مديرًا لمركز تطوير التعليم الطبي، ود.شيماء فاروق يحيى لاشين نائبًا لمدير مركز علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي بكلية الطب، ود.منال السيد عبد العظيم نائبًا لمدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتضمنت قرارات رئيس الجامعة تعيينات أخرى بكلية الطب شملت: د.نادية محمد حسن مدني قائمًا بأعمال مدير وحدة أبحاث الدرن والحساسية والفطريات والڤيروسات، ود.غادة فاروق صالح قائمًا بأعمال مدير وحدة التجارب البيولوچيه والجراحه التجريبية، ود.أسماء أحمد عبد الحميد مديرًا لوحدة بنك ومعمل الأذن وزرع القوقعة، ود.سمر عبد المنعم حسن نصر مديرًا لوحدة دلالات الأورام، ود.دعاء أحمد عبد الرحمن طلبة نائبًا لمدير وحدة تشخيص امراض العيون وعلاجها بالليزر، ود.ياسر حماده احمد الطباخ نائبًا لمدير وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد، ود.فاطمة الراشدي مصطفي نائبًا لمدير وحدة تشخيص وعلاج الكبد البلهارسي.

