رياضة

ريال مدريد يرفض مطالب فينيسيوس المالية

فينسيوس
فينسيوس

دخل نادي ريال مدريد في مواجهة صعبة مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بشأن ملف تجديد عقده، بعدما تعقدت المفاوضات نتيجة مطالب مالية ضخمة من اللاعب ووكالة إدارة أعماله.

"Okdiario" أوضحت أن فينيسيوس ووكالة Roc Nation يصرون على إدراج مكافأة ضخمة في العقد الجديد، معتبرين أن مكانة اللاعب وتأثيره داخل الفريق تجعله يستحق معاملة مماثلة للفرنسي كيليان مبابي.

لكن إدارة النادي الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز ترفض هذه الشروط بشكل قاطع، خشية خلق سابقة تدفع باقي النجوم للمطالبة بمكافآت مماثلة، وهو ما يهدد توازن سلم الرواتب داخل النادي.

 

خطة ريال مدريد

 رغم تمسكه بعدم كسر سياساته المالية، يثق ريال مدريد في التوصل لاتفاق مع اللاعب خلال الأشهر المقبلة، لكنه حدد موعدًا نهائيًا للحسم، تفاديًا لتكرار أزمات سابقة مع نجوم مثل سيرجيو راموس.

وفي حال فشل المفاوضات، سيضطر النادي لبحث خيار بيع اللاعب الصيف المقبل، للاستفادة من قيمته السوقية المرتفعة، بدلًا من خسارته مجانًا لاحقًا.

ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور ريال مدريد الاسباني

