عباس شراقي يكشف مفاجأة بشأن التفريغ الإجباري من سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: إن توربينات سد النهضة الإثيوبي لم تعمل طوال العام، وعندما اضطرت إثيوبيا لتشغيلها في الوقت الحالي واجهت صعوبات، ما دفعها إلى تسريب المياه بشكل مفاجئ، رغم أنه ليس وقت فيضان طبيعي.

750 مليون متر مكعب يوميًا

وكشف شراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن إثيوبيا تفرغ يوميًا نحو 750 مليون متر مكعب من المياه، وذلك لليوم الثالث على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع منسوب النيل في السودان إلى مستوى الفيضان.

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التفريغ بهذا الحجم في نهاية سبتمبر بعد انتهاء موسم الفيضان.

غرق أراضٍ سودانية

وأكد الخبير المائي أن التفريغ المفاجئ تسبب في غرق وفيضان بالأراضي السودانية، مشددًا على أن السد العالي في مصر قادر على استقبال أي كمية من المياه عند وصولها، وبالتالي فإن الضرر المباشر يقع على السودان وحدها في الوقت الراهن، وليس على مصر.

أضرار التشغيل الأحادي

ولفت شراقي إلى أن ما يحدث يعكس تخبطًا إثيوبيًا في إدارة وتشغيل السد، حيث تستمر أديس أبابا في الاعتماد على التشغيل الأحادي دون تنسيق مع دولتي المصب، وهو ما قد يسبب أضرارًا مستقبلية جسيمة على دول الجوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.