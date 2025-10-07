الصحة: جولة مفاجئة بمستشفى قطور المركزي بالغربية وإعفاء مديرة إدارة الصيدلة من منصبها

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة مفاجئة إلى مستشفى قطور المركزي، ووحدة رعاية طفل قطور، ومركز رعاية أولية برما بمحافظة الغربية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل الميداني والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مستوى الخدمات المقدمة للمرضى ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استهل جولته بتفقد مستشفى قطور المركزي، حيث شملت الجولة المرور على جميع الأقسام الداخلية ووحدات الرعاية المركزة والحضانات، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

وأضاف “عبد الغفار” أن نائب الوزير وجّه بتوفير فرش جديدة لجميع الأقسام، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمستشفى بشكل عاجل، معبرًا عن استيائه من مستوى النظافة العام داخل المستشفى، وموجهًا بمراجعة أوضاع الأمن والنظافة مع الشركة المتعاقدة لضمان انتظام العمل وتحسين بيئة تقديم الخدمة.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن نائب الوزير كلّف بمراجعة جميع الأجهزة الطبية داخل أقسام الرعاية المركزة والحضانات والتأكّد من كفاءتها، وسرعة تلافي الأعطال، كما تفقد الصيدلية ومخزن الأدوية والمستلزمات، ووجّه بتوفير جميع النواقص فورًا، موجهًا بإعفاء مديرة إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية من منصبها، لعدم توريد الأدوية والمستلزمات اللازمة للمستشفى.

ولفت “عبد الغفار” إلى أن نائب الوزير وجّه بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الوضع الإنشائي والفني لمستشفى قطور المركزي وتقييم احتياجاتها، تمهيدًا لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للتطوير، موكدًا ضرورة التنسيق مع الوحدة المحلية بالمحافظة لتنظيف محيط المستشفى، ورصف وتمهيد الطريق المؤدي إليها، بما يسهّل حركة المرضى والمترددين.

وتابع المتحدث الرسمي أن نائب الوزير استكمل جولته بتفقد وحدة رعاية طفل قطور، حيث راجع سجلات الحضور والانصراف للعاملين، ووجّه وكيل مديرية الصحة بسرعة تكليف عدد من الأطباء للعمل بالوحدة لتغطية العجز في القوى البشرية.

وأضاف أن نائب الوزير وجّه بإحالة المخالفات التي تم رصدها داخل الوحدة، والمتعلقة بقيام بعض العاملين باصطفاف الدراجات البخارية الخاصة بهم داخل محيط الوحدة، إلى النيابة العامة، فضلًا عن توجيهه بمراجعة موقف صرف مستحقات العمالة غير المثبتة بالوحدة، لضمان حصولهم على حقوقهم في المواعيد المقررة.

تنظيم قوافل توعوية لأهالي المنطقة للتعريف بالخدمات الصحية

وتابع “عبد الغفار” أن نائب الوزير تفقد مركز رعاية أولية برما، حيث شملت الجولة المعمل ووحدة معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي ومركز الغسيل الكلوي وعيادات الأسنان.

ووجّه بتنظيم قوافل توعوية لأهالي المنطقة للتعريف بالخدمات الصحية المتاحة بالمركز، كما كلّف باستبدال مقاعد انتظار المرضى المتهالكة لتحسين بيئة الخدمة، ووجّه بإحالة المتغيبين عن العمل دون إذن إلى التحقيق، موكدًا على أهمية المتابعة المستمرة لتوريد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة وكفاءة.

رافق نائب الوزير خلال الجولة: الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور مينا الجزار، مدير الإدارة العامة للعمليات والتشغيل بالوزارة.

