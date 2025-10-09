بالأرقام، المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودا لكأس العالم عبر التاريخ

كأس العالم، تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه رسميا.

ونجحت منتخبات مصر والمغرب وتونس رسميًّا في حجز مقاعدها في مونديال 2026، لتضيف إلى سجلاتها مشاركة جديدة في تاريخ تمثيل القارة الأفريقية بالمونديال العالمي.

وترصد السطور التالية أكثر المنتخبات الأفريقية ظهورا في نهائيات كأس العالم عبر التاريخ قبل ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

يعد منتخب الكاميرون هو الأكثر تمثيلًا لإفريقيا في المونديال بمشاركته في 8 نسخ، كان أبرزها عام 1990 حين صنع التاريخ بوصوله إلى ربع النهائي بقيادة الأسطورة روجيه ميلا.

ويأتي منتخبا المغرب وتونس خلف الكاميرون بسبع مشاركات لكل منهما، وكتب أسود أطلس التاريخ كأول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم في نسخة 2022.

ويأتي منتخب نيجيريا في المركز الثالث بست مشاركات، يليه منتخبات الجزائر، مصر وغانا بأربع مشاركات لكل منهما.

المنتخبات الإفريقية الأكثر صعودًا لكأس العالم عبر التاريخ

1- الكاميرون 8 مرات أعوام 1982، 1990، 1994، 1998، 2002، 2010، 2014، 2022

2- المغرب 7 مرات أعوام 1970، 1986، 1994، 1998، 2018، 2022، 2026

2- تونس 7 مرات أعوام 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022، 2026

3- نيجيريا 6 مرات أعوام 1994، 1998، 2002، 2010، 2014، 2018

4- الجزائر 4 مرات أعوام 1982، 1986، 2010، 2014

4- مصر 4 مرات أعوام 1934، 1990، 2018، 2026

4- غانا 4 مرات أعوام 2006، 2010، 2014، 2022

5- السنغال 3 مرات أعوام 2002، 2018، 2022

5- جنوب أفريقيا 3 مرات أعوام 1998، 2002، 2010

5- كوت ديفوار 3 مرات أعوام 2006، 2010، 2014

