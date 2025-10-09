الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالأرقام، المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودا لكأس العالم عبر التاريخ

كأس العالم
كأس العالم

كأس العالم، تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم  للمرة الرابعة في تاريخه رسميا.

ونجحت منتخبات مصر والمغرب وتونس رسميًّا في حجز مقاعدها في مونديال 2026، لتضيف إلى سجلاتها مشاركة جديدة في تاريخ تمثيل القارة الأفريقية بالمونديال العالمي.

وترصد السطور التالية أكثر المنتخبات الأفريقية ظهورا في نهائيات كأس العالم عبر التاريخ قبل ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

يعد منتخب الكاميرون هو الأكثر تمثيلًا لإفريقيا في المونديال بمشاركته في 8 نسخ، كان أبرزها عام 1990 حين صنع التاريخ بوصوله إلى ربع النهائي بقيادة الأسطورة روجيه ميلا.

ويأتي منتخبا المغرب وتونس خلف الكاميرون بسبع مشاركات لكل منهما، وكتب أسود أطلس التاريخ كأول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم في نسخة 2022.

ويأتي منتخب نيجيريا في المركز الثالث بست مشاركات، يليه منتخبات الجزائر، مصر وغانا بأربع مشاركات لكل منهما.

المنتخبات الإفريقية الأكثر صعودًا لكأس العالم عبر التاريخ

1- الكاميرون 8 مرات أعوام 1982، 1990، 1994، 1998، 2002، 2010، 2014، 2022
2- المغرب 7 مرات أعوام 1970، 1986، 1994، 1998، 2018، 2022، 2026
2- تونس 7 مرات أعوام  1978، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022، 2026
3-  نيجيريا 6 مرات أعوام 1994، 1998، 2002، 2010، 2014، 2018
4- الجزائر 4 مرات أعوام  1982، 1986، 2010، 2014
4- مصر 4 مرات أعوام  1934، 1990، 2018، 2026
4-  غانا 4 مرات أعوام  2006، 2010، 2014، 2022
5- السنغال 3 مرات أعوام  2002، 2018، 2022
5- جنوب أفريقيا 3 مرات أعوام 1998، 2002، 2010
5-  كوت ديفوار 3 مرات أعوام  2006، 2010، 2014

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم منتخب مصر الاول منتخب الكاميرون المغرب تونس منتخب نيجيريا

مواد متعلقة

بعثة منتخب مصر تعود اليوم للقاهرة بعد التأهل إلى المونديال

صراع بين الرأس الأخضر والكاميرون، ترتيب المجموعة الرابعة بعد 9 جولات بتصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف

شاهد، رقص محمد صلاح ابتهاجا بالتأهل لـ كأس العالم (فيديو)

الأكثر قراءة

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

أخبار مصر: انتهاء حرب غزة رسميا وترامب يلقي خطابا في الكنيست، سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر، النحاس يصدم الأهلي

من داخل الغرفة الزرقاء، كواليس متابعة ترامب اللحظات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق غزة

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم للشباب قبل ختام دور الـ 16

انخفاض كبير بالقاهرة وأسوان تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

خدمات

المزيد

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية من الكتاب والسنة لطرد الهموم، حافظ عليها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads