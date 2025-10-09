"جسور الشراكة والتعاون" ملتقى تجاري في أنقرة بين قطاعي المقاولات المصري والتركي

نظم جهاز التمثيل التجاري المصري اليوم في العاصمة التركية أنقرة ملتقى "جسور الشراكة والتعاون بين قطاعي المقاولات المصري والتركي"، بالتعاون مع اتحاد المقاولين الأتراك والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.

يأتي هذا في إطار متابعة المكتب التجاري في إسطنبول للنتائج الهامة التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى إسطنبول، وما تضمنته من اتفاق مع اتحاد المقاولين الأتراك على تنظيم فعالية تجمع عددًا متميزًا من شركات المقاولات المصرية والتركية لبحث تأسيس شراكات تعاون للعمل المشترك في دول ثالثة (الأفريقية والعربية ودول إعادة الإعمار)، وكذلك في المشروعات التي تطرحها مصر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

تحضيرات مكثفة على مدار الأشهر الماضية

جاء تنظيم الفعالية عقب تنسيق استمر لأشهر بين المكتب التجاري في إسطنبول وشئون الاستثمار بالتمثيل التجاري، إلى جانب الاتحادين التركي والمصري للمقاولين، وبعض البنوك المصرية وعدد من الجهات المصرية والتركية المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي المهم.

وفد مصري رفيع المستوى يشارك في الفعالية

استضاف اتحاد المقاولين الأتراك في أنقرة وفدًا مصريًا رفيع المستوى، ضم ممثلين عن عشر شركات مقاولات مصرية كبرى، بمشاركة المهندس حمدي شحاتة وكيل اتحاد مقاولي البناء والتشييد المصري، والسيد عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، والسيد محمد عجلان نائب رئيس المجلس التصديري للعقار والإنشاءات، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر،وبحضور الدكتور وائل بدوي سفير مصر في أنقرة.

ومن الجانب التركي، شارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة مقاولات تركية كبرى، وبنك التصدير والاستيراد التركي ووزارة التجارة التركية.

لقاءات تشبيكية بين الجانبين لبحث فرص التعاون

تضمنت الفعالية عروضًا تقديمية من الاتحادات والشركات والبنوك المشاركة، واختُتمت بتنظيم اجتماعات ثنائية وتشبيكية (B2B) بين ممثلي الوفد المصري ونظرائهم الأتراك لبحث فرص التعاون المستقبلي والمشروعات المشتركة.

إشادة بقدرات قطاع المقاولات المصري والتركي

أكد الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، على القدرات المتميزة التي يتمتع بها قطاعا المقاولات في مصر وتركيا، مشيرًا إلى الخبرات التراكمية لكليهما والتي تؤهلهما لتنفيذ مشروعات كبرى داخل وخارج البلدين.

وأضاف أن هناك فرصًا واسعة لتضافر الجهود وتكوين شراكات ناجحة في أفريقيا والدول العربية ودول إعادة الإعمار، مما سيفتح الباب أمام تصدير منتجات مصرية وتركية في قطاعات مواد البناء والكيماويات والصناعات المعدنية وغيرها، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية.

ولفت إلى أن التصنيف الدولي الشهير ENR لأكبر 250 مقاولًا في العالم لعام 2024، تضمن 45 شركة تركية، ما يعكس قوة القطاع التركي عالميًا.

فرص جديدة للمشاركة في مشروعات الشراكة بمصر

من جانبه، أوضح عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بوزارة المالية، أن هناك فرصًا كبيرة أمام المقاولين الأتراك للمشاركة في المشروعات التي تطرحها الوحدة بشكل دوري، مشيرًا إلى أن إحدى الشركات التركية تقدمت مؤخرًا لمشروع في مجال معالجة المياه (Water Treatment) في مصر، معتبرًا ذلك بادرة مهمة تُشجع على مشاركة المزيد من الشركات التركية في المشروعات المصرية.

المقاولون الأتراك: نصف تريليون دولار استثمارات خارجية

وأشار رئيس اتحاد المقاولين الأتراك إلى أن إجمالي المشروعات التراكمية التي نفذتها شركات المقاولات التركية خارج تركيا بلغ 13 ألف مشروع بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو نصف تريليون دولار

ولفت إلى أن القارة الأفريقية تستقطب حاليًا ثلث مشروعات قطاع المقاولات التركي الخارجية، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة مع نظيره المصري في القارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.