التمثيل التجاري المصري في برلين: ألمانيا ثالث أقوى اقتصاد وسوق غذائي ضخم

أكدت مها زكريا الوزير مفوض تجاري، رئيس مكتب التمثيل التجاري في برلين، أن ألمانيا هى ثالث أقوى اقتصاد عالميًا وسوقًا استهلاكيًا ضخمًا يتجاوز سكانه 83 مليون نسمة، وتسهم بنحو 24% من الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن سوق الصناعات الغذائية بألمانيا متنوع ومتطور، مع ارتفاع واضح في الإنفاق على الغذاء وتبدّل تفضيلات المستهلكين بفعل تغير التركيبة السكانية واتساع الوعي الصحي والبيئي.

سوق الصناعات الغذائية الألماني

وأضافت أن حجم سوق الصناعات الغذائية الألماني بلغ قرابة 237 مليار يورو في 2024، بينما وصلت صادرات الأغذية الألمانية إلى نحو 98 مليار يورو ووارداتها إلى قرابة 120 مليار يورو، ما يعكس اعتمادًا ملحوظًا على الاستيراد كما تتقدم الخضر والفاكهة المجمدة ضمن سلة الاستهلاك بمبيعات تقدر بحوالي 22.6 مليار يورو في 2024.

معرض أنوجا الدولي للصناعات الغذائية

وافتتح الجناح المصري رسميًا في معرض أنوجا الدولي للصناعات الغذائية بمدينة كولن الألمانية اليوم السبت والذي يستمر حتى 8 أكتوبر، بمشاركة 106 شركة مصرية تتوزع على قاعات 2.1 و4.2 و8، إضافة إلى 20 شركة مصرية بأجنحتها الخاصة في مختلف القاعات في واحدة من أقوى وأكبر المشاركات المصرية بالمعرض.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وشهد الافتتاح كل من الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والوزير المفوض التجاري مها زكريا، ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ودينا حسني وكريم بركة وإبراهيم ستين، ومصطفى مهني أعضاء مجلس الإدارة بالمجلس التصديري.

وأشارت زكريا إلى تميز مصر في هذا السوق، حيث تتصدر عالميًا صادرات الفراولة المجمدة إلى ألمانيا وتشغل المركز الثاني في الخرشوف المحفوظ، موضحة وجود فرصًا واعدة للشركات المصرية لزيادة صادرات العصائر والخضر والفاكهة المجمدة مدعومة بتنوع الجاليات في ألمانيا وارتفاع الطلب على المنتجات الصحية والطبيعية.

ولفتت إلى أن منتجات الطماطم المصرية ما زالت غير مستغلة بالشكل الكافي، رغم اقتراب واردات ألمانيا من معجون الطماطم والصلصات من مليار يورو سنويًا، داعية الشركات المصرية إلى توسيع استثماراتها في هذا المجال.

