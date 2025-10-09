المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم للشباب قبل ختام دور الـ 16

مونديال الشباب، حجزت 6 منتخبات مقاعدها في دور الثمانية “ربع نهائي” كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي 2025.

وتأهلت منتخبات إسبانيا والأرجنتين وفرنسا والمكسيك وكولومبيا والنرويج إلي دور ربع النهائي لكأس العالم للشباب، ويتبقى مقعدين يتم تحديدهم في الساعات المقبلة بعد مباراتي الولايات المتحدة ضد إيطاليا، والمغرب ضد كوريا الجنوبية .

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما



المسار الأول

الولايات المتحدة ضد إيطاليا - (10:30 مساء اليوم الخميس )

المغرب ضد كوريا الجنوبية - (2 صباحا غدا الجمعة )

باراجواي ضد النرويج 0-1

اليابان ضد فرنسا 0-1

المسار الثاني

تشيلي ضد المكسيك 1-4

الأرجنتين ضد نيجيريا 4-0

أوكرانيا ضد إسبانيا 0-1

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا 3-1

