المكسيك وإسبانيا يحجزان مقعدهما في ربع نهائي مونديال الشباب

كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب

مونديال الشباب، حجز منتخبا المكسيك وإسبانيا مقعديهما في ربع نهائي كأس العالم للشباب لكرة القدم تشيلي 2025 بعد فوزهما أمام تشيلي وأوكرانيا بدور ثمن النهائي للبطولة.

وتأهل منتخب المكسيك  لمواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا في دور الثمانية بمونديال الشباب بعد فوزه أمام تشيلي (المستضيف للبطولة) بنتيجة 4-1 في دور الـ16.

كما ينتظر منتخب إسبانيا الفائز من  مباراة كولومبيا ضد جنوب أفريقيا في دور الثمانية بمونديال الشباب بعد فوز لاروخا” بهدف بابلو جارسيا أمام أوكرانيا في دور الـ16.

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 
 

المسار الأول 


الولايات المتحدة ضد إيطاليا

المغرب ضد كوريا الجنوبية

باراجواي ضد النرويج

اليابان ضد فرنسا

 

المسار الثاني 


تشيلي ضد المكسيك

الأرجنتين ضد نيجيريا

أوكرانيا ضد إسبانيا

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا 

