المكسيك وإسبانيا يحجزان مقعدهما في ربع نهائي مونديال الشباب

مونديال الشباب، حجز منتخبا المكسيك وإسبانيا مقعديهما في ربع نهائي كأس العالم للشباب لكرة القدم تشيلي 2025 بعد فوزهما أمام تشيلي وأوكرانيا بدور ثمن النهائي للبطولة.

وتأهل منتخب المكسيك لمواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا في دور الثمانية بمونديال الشباب بعد فوزه أمام تشيلي (المستضيف للبطولة) بنتيجة 4-1 في دور الـ16.

كما ينتظر منتخب إسبانيا الفائز من مباراة كولومبيا ضد جنوب أفريقيا في دور الثمانية بمونديال الشباب بعد فوز لاروخا” بهدف بابلو جارسيا أمام أوكرانيا في دور الـ16.

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما



المسار الأول



الولايات المتحدة ضد إيطاليا

المغرب ضد كوريا الجنوبية

باراجواي ضد النرويج

اليابان ضد فرنسا

المسار الثاني



تشيلي ضد المكسيك

الأرجنتين ضد نيجيريا

أوكرانيا ضد إسبانيا

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.