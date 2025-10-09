قاتلة ابن شقيق زوجها تدلي باعترافات أمام جهات التحقيق بقنا

أدلت المتهمة بقتل ابن شقيق زوجها البالغ من العمر 4 سنوات ودفن جثته داخل مقابر قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، باعترافاتها أمام جهات التحقيق.

واعترفت المتهمة بالتخلص من الطفل الصغير، بعدما استدرجته من قرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط وصولًا إلى مقابر قرية الكرنك في مدينة أبوتشت ودفنه في أحد المدافن بعد التعدي عليه بالضرب مستخدمة الحجارة.

وتابعت المتهمة خلال اعترافاتها: "والد الطفل كان بيضربني دايمآ وبيشتمني وكنت بتعرض للأهانة منه بشكل مستمر ومتكرر، على الرغم انه ابن عمي، وأنا كنت عاوزة انتقم منهم وأحرق قلبه على ابنه".

وذكرت المتهمة، خلال التحقيقات الأولية التي أجريت معها بمعرفة رجال المباحث الجنائية، أنها قررت التخلص من الابن انتقاما من والده، مشيرًة إلى أنها بعد وصولها للمدافن قامت بضربه بـ حجر وقامت بفتح مدفن وادخلته للمدفن واغلقته عليه.

وأفادت المتهمة، أنها تخلصت من الطفل الصغير رغم حبها له، لأنها هي من قامت بتربيته قائلة: "هو الواد كان بيحبني بس أبوه كان دائم ضربي وأهانتي".

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لغز تغيب صغير 4 أعوام من منزل أسرته، في قرية رفاعة مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

وتبين بعد تكثيف التحريات أن الصغير المتغيب يُدعى حازم محمود، يبلغ من العمر 4 سنوات، تم العثور عليه قتيلا بعد يومين من تغيبه ومدفون داخل قبر في مدافن قرية الكرنك مركز أبوتشت، وأن وراء ارتكاب الجريمة زوجة عمه استدرجته وقتلته ضربًا على رأسه ثم دفنت جثمانه في مقابر قرية الكرنك.

تم القبض على المتهمة في الثلاثينيات من عمرها، واعترفت بارتكاب الواقعة بعد العثور على جثمان المجني عليه وجاري استكمال التحقيقات لكشف سبب ارتكاب الجريمة البشعة.

جاءت البداية عندما مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط بتغيب صغير 4 سنوات من منزل أسرته في قرية رفاعة، وبعد فحص كاميرات المراقبة والتحقيقات تم كشف غموض الواقعة وأن وراءها شبهة جنائية وزوجة العم المتهمة.

