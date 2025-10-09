الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قاتلة ابن شقيق زوجها تدلي باعترافات أمام جهات التحقيق بقنا

متهمة
متهمة

أدلت المتهمة بقتل ابن شقيق زوجها البالغ من العمر 4 سنوات ودفن جثته داخل مقابر قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، باعترافاتها أمام جهات التحقيق.

واعترفت المتهمة بالتخلص من الطفل الصغير، بعدما استدرجته من قرية رفاعة التابعة لمركز فرشوط وصولًا إلى مقابر قرية الكرنك في مدينة أبوتشت ودفنه في أحد المدافن بعد التعدي عليه بالضرب مستخدمة الحجارة.

وتابعت المتهمة خلال اعترافاتها: "والد الطفل كان بيضربني دايمآ وبيشتمني وكنت بتعرض للأهانة منه بشكل مستمر ومتكرر، على الرغم انه ابن عمي، وأنا كنت عاوزة انتقم منهم وأحرق قلبه على ابنه".

وذكرت المتهمة، خلال التحقيقات الأولية التي أجريت معها بمعرفة رجال المباحث الجنائية، أنها قررت التخلص من الابن انتقاما من والده، مشيرًة إلى أنها بعد وصولها للمدافن قامت بضربه بـ حجر وقامت بفتح مدفن وادخلته للمدفن واغلقته عليه.

وأفادت المتهمة، أنها تخلصت من الطفل الصغير رغم حبها له، لأنها هي من قامت بتربيته قائلة: "هو الواد كان بيحبني بس أبوه كان دائم ضربي وأهانتي".

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لغز تغيب صغير 4 أعوام من منزل أسرته، في قرية رفاعة مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

وتبين بعد تكثيف التحريات أن الصغير المتغيب يُدعى حازم محمود، يبلغ من العمر 4 سنوات، تم العثور عليه قتيلا بعد يومين من تغيبه ومدفون داخل قبر في مدافن قرية الكرنك مركز أبوتشت، وأن وراء ارتكاب الجريمة زوجة عمه استدرجته وقتلته ضربًا على رأسه ثم دفنت جثمانه في مقابر قرية الكرنك.

تم القبض على المتهمة في الثلاثينيات من عمرها، واعترفت بارتكاب الواقعة بعد العثور على جثمان المجني عليه وجاري استكمال التحقيقات لكشف سبب ارتكاب الجريمة البشعة.

جاءت البداية عندما مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة فرشوط بتغيب صغير 4 سنوات من منزل أسرته في قرية رفاعة، وبعد فحص كاميرات المراقبة والتحقيقات تم كشف غموض الواقعة وأن وراءها شبهة جنائية وزوجة العم المتهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت شمال محافظة قنا قرية الكرنك قرية رفاعه قنا

مواد متعلقة

القبض على عامل وزوجته بتهمة قتل ابنته من طليقته في قنا

5 محاور متنوعة في برنامج مهرجان "قنا التراثي" بدورته الأولى

أمن قنا يكشف غموض لغز اختفاء طفل بفرشوط

باتوا في الشارع، طوابير للمرشحين المحتملين لمجلس النواب أمام مجمع محاكم قنا

الأكثر قراءة

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

أخبار مصر: انتهاء حرب غزة رسميا وترامب يلقي خطابا في الكنيست، سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر، النحاس يصدم الأهلي

من داخل الغرفة الزرقاء، كواليس متابعة ترامب اللحظات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق غزة

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم للشباب قبل ختام دور الـ 16

انخفاض كبير بالقاهرة وأسوان تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

خدمات

المزيد

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية من الكتاب والسنة لطرد الهموم، حافظ عليها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads