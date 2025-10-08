منتخب مصر يفتقد خدمات حمدي فتحي ومروان أمام غينيا بيساو بختام تصفيات المونديال

تأكد غياب ثنائي خط الوسط حمدي فتحي وزميله مروان عطية، عن تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد أن حصل كل منهما على بطاقة صفراء في لقاء اليوم أمام جيبوتي.

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني لديه بدائل قوية قادرة على تعويض غياب الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية في المباراة القادمة، مثل مهند لاشين ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي

كتب حسام حسن فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية، بعدما قاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026، ليصبح أول مصري في التاريخ يتأهل إلى المونديال كلاعب ومدرب.

حمدي فتحي، فيتو

أرقام قياسية للعميد حسام حسن

العميد، الذي سبق وشارك في كأس العالم 1990 بقيادة الراحل محمود الجوهري، أعاد كتابة التاريخ مجددًا بعد أكثر من ثلاثة عقود، ليكون ثاني مدرب مصري فقط يتمكن من قيادة الفراعنة إلى أكبر حدث كروي في العالم بعد الجوهري نفسه.

كما أصبح حسام حسن رابع مدرب في تاريخ مصر يقود المنتخب إلى كأس العالم، بعد كل من:

الاسكتلندي جيمس ماكراي (مونديال 1934)

محمود الجوهري (مونديال 1990)

هيكتور كوبر (مونديال 2018)

حسام حسن (مونديال 2026).

بهذا الإنجاز التاريخي، يواصل حسام حسن مسيرته الأسطورية مع كرة القدم المصرية، جامعًا بين المجد كلاعب ومدرب، ومثبتًا مكانته كأحد أعظم الشخصيات في تاريخ المنتخب الوطني.

