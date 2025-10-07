الوطنية للانتخابات: يحق لمن لم يرد اسمه بكشوف المرشحين الطعن خلال 3 أيام من إعلان القوائم

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أنه يحق لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشوف المعدة لذلك أن يطعن على قرار لجنة الفحص والبت في صفة المترشح بعدم إدراج اسمه.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يجوز لأي مترشح أن يطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو أمام اسم غيره في الكشوف ويحق لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، وكذلك لممثلي القوائم ممارسة الحق في الطعن المشار إليه على أي من القرارات الصادرة من لجنة الفحص.

ويُقدم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين.

وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري حتى في حالة الاستشكال عليه إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم وبعد انتهاء فترة الفصل في الطعون.

وتقوم لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقي الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بالكشوف النهائية لأسماء المترشحين والقوائم ثم إعلانها على النموذج المعد لذلك أمام مقر المحكمة الابتدائية وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات نشر أسماء المترشحين والقوائم النهائية في صحيفتي الأخبار والجمهورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن بدء تلقي طلبات الترشح غدا الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب تلقّي الطلبات في اليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

