الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدغشقر تفوز على جزر القمر بملعبه 2-1 في تصفيات كأس العالم

منتخب مدغشقر، فيتو
منتخب مدغشقر، فيتو

تصفيات كأس العالم، خسر منتخب جزر القمر أمام ضيفه مدغشقر، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بكوت ديفوار، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة لحساب المجموعة التاسعة، من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

مباراة جزر القمر ضد مدغشقر

بهذه النتيجة، تجمد رصيد منتخب منتخب جزر القمر عند 15 نقطة، في المركز الثالث بالمجموعة التاسعة، فيما رفع منتخب مدغشقر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني خلف منتخب غانا المتصدر برصيد 22 نقطة بعد أن فاز على افريقيا الوسطى بخماسية في إطار الجولة نفسها.

 

غانا الأقرب لحصد بطاقة المونديال

وبات منتخب غانا، الأوفر حظا من أجل حصد بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2026، فالفوز في لقاء اليوم أمام إفريقيا الوسطى، سيحافظ على فارق النقاط بينه وبين مدغشقر عند ثلاث نقاط حال فاز الأخير اليوم على جزر القمر، ليصبح في حاجة إلى نقطة واحدة في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جزر القمر منتخب جزر القمر مدغشقر تصفيات كأس العالم منتخب غانا جزر القمر ضد مدغشقر

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، منتخب مصر يحافظ على تقدمه بهدفين أمام جيبوتي بعد 65 دقيقة

جزر القمر يتأخر بهدف أمام مدغشقر في الشوط الأول بتصفيات المونديال

بمشاركة ديانج، مالي تسقط أمام غانا في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، جزر القمر تفوز على أفريقيا الوسطى وتواصل ملاحقة غانا

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يفوز على سيراليون 0/1 بتصفيات كأس العالم

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026

منتخب مصر يتأهل رسميا لكأس العالم 2026 بثلاثية أمام جيبوتي (صور)

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

3 أرقام قياسية لـ حسام حسن بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم، وما سر تأنيثه؟

هل يجوز دخول الحمام وشنطة المعتمر فيها مصحف؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads