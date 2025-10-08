الأربعاء 08 أكتوبر 2025
جزر القمر يتأخر بهدف أمام مدغشقر في الشوط الأول بتصفيات المونديال

منتخب مدغشقر، فيتو
تصفيات كأس العالم، انتهى الشوط الأول مباراة جزر القمر أمام مدغشقر، بتقدم الأخير بهدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بكوت ديفوار، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة لحساب المجموعة التاسعة، من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

مباراة جزر القمر ضد مدغشقر

قبل المباراة احتل منتخب جزر القمر المركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما تواجد منتخب مدغشقر في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل منتخب غانا صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، ويلعب في نفس التوقيت مباراته أمام جمهورية أفريقيا الوسطى.

 

غانا الأقرب لحصد بطاقة المونديال

وبات منتخب غانا، الأوفر حظا من أجل حصد بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم 2026، فالفوز في لقاء اليوم أمام إفريقيا الوسطى، سيحافظ على فارق النقاط بينه وبين مدغشقر عند ثلاث نقاط حال فاز الأخير اليوم على جزر القمر، ليصبح في حاجة إلى نقطة واحدة في الجولة الأخيرة من التصفيات.

