إعلام عبري: حضور ترامب توقيع اتفاق غزة في مصر يمنح الحدث بعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر مطلعة، أنه حال تأكد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسم توقيع اتفاق غزة في مصر، سيمنح الحدث بعدا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا.

ترامب يدرس حضور توقيع اتفاق غزة

وأضافت القناة أن التحضيرات الجارية لتوقيع اتفاق غزة تسير بوتيرة متسارعة، وأن مشاركة ترامب إن تأكدت ستمنح الحدث بعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا، خصوصًا أن الخطة التي يجري التوقيع عليها تستند إلى "رؤية الرئيس الأمريكي" للحل في غزة والمنطقة.

القاهرة محطة مركزية للتوقيع

وأوضحت القناة، أن مصر تستعد لاستضافة مراسم التوقيع في إطار دورها المركزي كوسيط رئيسي بين الأطراف، مشيرة إلى أن القاهرة تعمل على تهيئة الأجواء السياسية والأمنية لضمان إنجاح الحدث وتوفير حضور إقليمي ودولي واسع.

وقالت المصادر، إن عدة وفود دولية وإقليمية ستشارك في المراسم، من بينها ممثلون عن الولايات المتحدة وقطر والأمم المتحدة، بينما يجري التنسيق لتحديد مستوى التمثيل الإسرائيلي والفلسطيني.

خطوة ذات أبعاد انتخابية ودبلوماسية

وترى القناة أن تفكير ترامب في الحضور شخصيًا يحمل أيضًا دلالات انتخابية داخلية في الولايات المتحدة، إذ يسعى إلى إبراز دوره في صياغة الخطة وتأكيد قدرته على تحقيق "اتفاقات سلام" في الشرق الأوسط، بما يعزز صورته كصانع صفقات.

