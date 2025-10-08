الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

من أصول فلسطينية ومنحته السعودية الجنسية، معلومات عن عمر ياغي الحاصل على نوبل للكيمياء

عمر ياغي، فيتو
عمر ياغي، فيتو

منحت لجنة جائزة نوبل، اليوم، العالم عمر مُؤنس ياغي، جائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، وفق ما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

 

حصول عمر ياغي على جائزة نوبل للكيمياء

 وذكرت لجنة نوبل على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعى "إكس"، أن الجائزة منحت لكل من عمر ياغي وسوسومو كيتاجاوا وريتشارد روبسون، تقديرًا لـ"تطويرهم أطرًا معدنية عضوية".

ولد عمر ياغي في العاصمة الأردنية عمّان عام 1965، وهو أردني من أصل فلسطيني، يشغل حاليًا كرسي جيمس ونيلتجي تريتر للكيمياء في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وهو عالم منتسب في مختبر لورانس بيركلي الوطني والمدير المؤسس لمعهد بيركلي العالمي للعلوم.

 

من هو عمر ياغى العضو الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء

اختير عمر ياغي عضوًا في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم والأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم ليوبولدينا، وحلّ في المرتبة الثانية ضمن قائمة أشهر وأفضل العلماء والمهندسين في العالم للفترة ما بين 1998 و2008.

حصل على الجنسية السعودية عام 2021، ونال جائزة نوابغ العرب عام 2024.

بدأ عمر ياغى الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء دراسته في كلية مجتمع هدسون فالي في الولايات المتحدة، ثم أكمل دراسته في جامعة ألباني، قبل أن يحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء عام 1990 من جامعة إلينوي. عمل زميلًا في جامعة هارفرد بين عامي 1990 و1992، ثم درّس في جامعة أريزونا (1992–1998)، وجامعة ميشيجان (1999–2006)، وجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس (2007–2012)، قبل أن ينتقل إلى جامعة كاليفورنيا بيركلي عام 2012.

كما يعرف عمر ياغي بتأسيسه علم الكيمياء الشبكية (Reticular Chemistry)، الذي يركز على ربط كتل البناء الجزيئية بروابط قوية لتشكيل أطر مفتوحة تُستخدم في مئات التطبيقات، أبرزها الأطر المعدنية العضوية (MOFs).

