ماكرون لترامب: جائزة نوبل للسلام لا تمنح بالوعود

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام "ممكن فقط إذا نجح في وقف الحرب في غزة".



جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الطرفين ناقشا فيها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

تفاؤل ماكرون بجهود وساطة ترامب

وأعرب ماكرون عن تفاؤله بجهود ترامب للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة، يشمل الإفراج عن الرهائن وتفكيك قيادة حركة حماس، معتبرًا أن أي نجاح في هذا المسار سيمثل تحولًا مهمًا في مسار الصراع.

ضغوط دولية متزايدة لإنهاء التصعيد في غزة

وأشار ماكرون، إلى أن التصريح يأتي في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية لإنهاء التصعيد في غزة، وسط تقارير عن تفاهمات بين واشنطن وتل أبيب قد تمهّد لتسوية أوسع تشمل حل الدولتين وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية.

وشدد الرئيس الفرنسي، على أن جائزة نوبل لا تمنح بالوعود، بل بالنتائج الملموسة التي تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المدنيين، في إشارة إلى ضرورة تحقيق إنجاز ملموس على الأرض.

