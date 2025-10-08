الأربعاء 08 أكتوبر 2025
صراع على الرموز الانتخابية يتسبب في تمزيق ملابس مرشح أثناء تقدمه بأوراق ترشحه بالبحيرة (صور)

شهدت محكمة دمنهور الابتدائية، تعرض أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة، لتمزيق ملابسه نتيجة الزحام.

وتعرض النائب السابق عن دائرة أبو المطامير والمرشح القادم عن دائرة حوش عيسى "عصام الصافي قاسم" لتمزيق قميصه أثناء التقدم بأوراق ترشحه، بسبب تزاحم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، محاولة منهم للحصول على رموز انتخابية مميزة.

 

 18 مرشحًا على مستوى دوائر البحيرة في التقدم بأوراقهم

وشهدت محكمة دمنهور زحامًا شديدًا في اليوم لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس دمنهور في وحول مبني محكمة دمنهور الابتدائية، ونجح 18 مرشحًا على مستوى دوائر البحيرة في التقدم بأوراقهم عن الأحزاب ومستقلين.

دمنهور الابتدائية لانتخابات مجلس النواب المرشحين لانتخابات مجلس النواب البحيرة لتمزيق قميصه

