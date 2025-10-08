صراع على الرموز الانتخابية يتسبب في تمزيق ملابس مرشح أثناء تقدمه بأوراق ترشحه بالبحيرة (صور)

شهدت محكمة دمنهور الابتدائية، تعرض أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة، لتمزيق ملابسه نتيجة الزحام.

النائب السابق عن دائرة أبو المطامير والمرشح القادم عن دائرة حوش عيسى

وتعرض النائب السابق عن دائرة أبو المطامير والمرشح القادم عن دائرة حوش عيسى "عصام الصافي قاسم" لتمزيق قميصه أثناء التقدم بأوراق ترشحه، بسبب تزاحم المرشحين لانتخابات مجلس النواب، محاولة منهم للحصول على رموز انتخابية مميزة.

18 مرشحًا على مستوى دوائر البحيرة في التقدم بأوراقهم

وشهدت محكمة دمنهور زحامًا شديدًا في اليوم لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس دمنهور في وحول مبني محكمة دمنهور الابتدائية، ونجح 18 مرشحًا على مستوى دوائر البحيرة في التقدم بأوراقهم عن الأحزاب ومستقلين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.