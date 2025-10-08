تصل إلى 40 ألف جنيه، توقعات بانخفاض أسعار برامج الحج السياحي

توقع إبراهيم هلال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وجود انخفاضات في أسعار برامج الحج السياحي خلال الموسم القادم 1447 هـ/2026 عن الموسم الماضي بقيم ستتراوح من 20 إلى 40 ألف جنيه.

تخفيضات أسعار برامج الحج السياحي

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«فيتو»: إن تلك التخفيضات ستكون ناتجة عن استمرار انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، مشيرا إلى أن شركات السياحة في انتظار اعتماد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لـضوابط الحج السياحي، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للجنة العليا للحج.



مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي

وأشار إلى أن شركات السياحة تواصل استقبال تلقي طلبات المواطنين لحجز برامج الحج السياحي للموسم القادم، حيث تقوم بعض الشركات بتسجيل رغبات المواطنين في حجز برامج الحجر بصورة الرقم القومي فقط، فيما تقوم بعض الشركات الأخرى بتحصيل مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي من المواطنين، وذلك بمعدل 50 ألف للبرامج الاقتصادية و80 ألف للبرامج 5 نجوم، و100 ألف جنيه لبرامج 5 نجوم «كدانة».

