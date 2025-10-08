قبل تولي سوروب قيادة الفريق، خبر صادم للأهلي بشأن حسين الشحات

أثبتت الأشعة التي أجراها حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تعرضه للإصابة في لقاء الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق للاعب أن مدة غيابه تصل لشهرين ومن الوارد أن تزيد لأكثر من ذلك.

ومن المنتظر أن يبدأ الشحات برنامجه العلاجي الذي قام بوضعه طبيب الفريق اليوم.

ويمر الشحات بحالة نفسية سيئة بعد تلقيه خبر الإصابة خاصة بعد تألقه اللافت في لقاء القمة أمام الزمالك واقترابه من تجديد عقده مع الفريق وكذلك بسبب غيابه عن الفريق في هذه الفترة المهمة التي تشهد تولي القيادة الفنية للمدير الفني الجديد الدنماركي ياس سوروب.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

موعد وصول سوروب إلى القاهرة

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: إن المدير الفني الجديد الدنماركي «ياس سوروب» سيصل إلى القاهرة غدا ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس.

مباريات قوية تنتظر سوروب مع الأهلي

الجمعة 18 أكتوبر: إيجل نوار (بوروندي) – ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء ٢٢ اكتوبر الاتحاد السكندري في الجولة 11 من الدوري المصري

الجمعة 25 أكتوبر: إيجل نوار (بوروندي) – إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 29 أكتوبر: بتروجت – الجولة 12 من الدوري المصري

الأحد 2 نوفمبر: المصري البورسعيدي – الجولة 13 من الدوري المصري

الخميس 6 نوفمبر: سيراميكا كليوباترا – نصف نهائي السوبر المصري

الأحد 9 نوفمبر: نهائي السوبر المصري أو مباراة تحديد المركز الثالث

موعد أول مباراة للأهلي تحت قيادة ياس سوروب

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

