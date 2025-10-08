الأربعاء 08 أكتوبر 2025
تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم

رينارد
رينارد

يلتقي اليوم الأربعاء، منتخب السعودية نظيره إندونيسيا، على ملعب الإنماء،  ضمن منافسات التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يعتمد الفرنسي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية علي التشكيل التالي أمام إندونيسيا.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام إندونيسيا

حراسة المرمي: نواف العقيدي

خط الدفاع: متعب الحربي – جهاد ذكري – حسان تمبكتي – سعود عبدالحميد.

خط الوسط: ناصر الدوسري – محمد كنو – زياد الجهني.

خط الهجوم: أيمن يحيي – سالم الدوسري – فراس البريكان.

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

تقام مباراة السعودية ضد إندونيسيا في ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2 وقناة الكأس 5.

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل المجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وتضم المجموعة الأولى من المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، قطر والإمارات وعمان، بينما المجموعة الثانية، السعودية وإندونيسيا والعراق.

وكان 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة وهم إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان واستراليا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية التي تضم السعودية وإندونيسيا والعراق في السعودية، بينما المجموعة الأولي التي تضم قطر وعمان والإمارات ستلعب في قطر.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الأولي التي تضم "قطر وعمان والإمارات".

