27 مرشحا قدموا أوراقهم بانتخابات النواب بكفر الشيخ حتى الآن

أكد مصدر بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، أن عدد المرشحين المحتملين من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، في أول أيام فتح باب التقديم، اليوم الأربعاء، بلغ 27 مرشحا وسط زحام ملحوظ أمام مقر اللجنة المختصة بتلقي أوراق الترشح، وبمشاركة عدد كبير من المرشحين المحتملين من مختلف دوائر المحافظة الأربع، إلى جانب أنصارهم.

وتسابق المتقدمون على حجز أرقام انتخابية متقدمة، في محاولة لضمان ترتيب مبكر في الكشوف، وذلك مع انطلاق عملية تلقي الطلبات التي تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي ينتهي فيه التقديم في تمام الثانية ظهرًا.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 16 أكتوبر، القائمة المبدئية للمرشحين، على أن تُفتح أبواب الطعون لمدة يومين، 17 و18 أكتوبر، بينما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.

وتُنشر القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وهو أيضًا موعد بدء الدعاية الانتخابية، والتي تستمر حتى 6 نوفمبر.

كما تحدد يوم 25 أكتوبر كآخر موعد لتنازل المرشحين، على أن تُنشر التنازلات في الجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر.

