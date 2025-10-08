الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الأنبا مرقس يرسم كهنة وشمامسة للخدمة في إيبارشية شبرا الخيمة

الأنبا مرقس
الأنبا مرقس

صلى نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بالمطرانية.

وخلال صلاة الصلح، سام نيافة الأنبا مرقس، الشماس عماد إميل غالي كاهنًا على كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمنطقة أم بيومي، باسم القس عبد المسيح، كما سام الشماس أبانوب رياض حلمي كاهنًا على كنيسة المريمات بالحوالة، باسم القس بلامون.

وقد شارك في القداس لفيف من الآباء الكهنة والشعب الغفير، في يوم مفرح ومبهج لإيبارشية شبرا الخيمة.

جدير بالذكر أن إيبارشية شبرا الخيمة تحتفل اليوم بالعيد التاسع والأربعين لرهبنة نيافة الأنبا مرقس، وقد أقيم بعد القداس احتفال بهذه المناسبة شارك فيه مجمع كهنة ايبارشية شبرا الخيمة، وتضمن فقرات من الترانيم والكلمات الروحية، وكلمة إرشاد من نيافة المطران.

