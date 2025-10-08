الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع معدل التضخم في تايوان إلى 1.25% خلال سبتمبر

التضخم في تايوان
التضخم في تايوان

تراجع مؤشر أسعار المستهلك في تايوان إلى 1.25% على أساس سنوي في سبتمبر، انخفاضا من 1.6% في أغسطس.

تراجع التضخم في تايوان

وجاء معدل التضخم متوافقًا مع بعض التوقعات التي أشارت إلى 1.2%، لكنه جاء أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 1.64%.

ويُعزى تباطؤ معدل التضخم في تايوان بشكل أساسي إلى انخفاض متتالي في أسعار الخضروات، وتراجع أسعار الوقود، وخفض التعريفات على واردات السيارات.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الخضروات والفواكه والطاقة (التي تمثل 92.2% من سلة مؤشر أسعار المستهلك)، إلى 1.46% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 1.75% في أغسطس.

المركزي التايواني يقرر تثبيت الفائدة

وكان البنك المركزي التايواني، قرر الشهر الماضي، تثبيت سعر الخصم المرجعي دون تغيير عند 2.000%، مسجلا التثبيت السادس على التوالي حيث وفر الأداء الاقتصادي القوي للجزيرة مساحة لتمديد فترة التوقف.

كما حافظ البنك المركزي، على سعر القروض المضمونة عند 2.375% وسعر القروض غير المضمونة عند 4.250%.

جاء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة متوافقًا مع توقعات السوق، حيث توقع جميع الاقتصاديين الثمانية الذين شملهم استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال عدم حدوث تغيير في سعر الفائدة المرجعي.

تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، بكين تصدر تحذيرا عاجلا للأمم المتحدة

ارتفاع أسعار القمح عالميا بعد تعهد تايوان بالشراء من أمريكا

أعطى الأداء الاقتصادي القوي لتايوان حتى الآن في عام 2025 صانعي السياسات مرونة كافية للحفاظ على إعدادات السياسة النقدية الحالية دون تعديل أسعار الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضخم مؤشر أسعار المستهلك تايوان أسعار الخضروات أسعار الوقود معدل التضخم الأساسي واردات السيارات أسعار الفائدة

مواد متعلقة

ارتفاع التضخم في المجر إلى 4.3% خلال سبتمبر الماضي

ارتفاع معدل التضخم في السويد إلى 3.1% خلال سبتمبر

ارتفاع أسعار القمح عالميا بعد تعهد تايوان بالشراء من أمريكا

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

بعد الإعلان الرسمي، تعرف على موعد الظهور الأول لـ"ياس سوروب" مع الأهلي

مرشح "المصري الديمقراطي" يكشف كواليس الاعتداء عليه في طنطا (خاص)

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads