تراجع معدل التضخم في تايوان إلى 1.25% خلال سبتمبر

تراجع مؤشر أسعار المستهلك في تايوان إلى 1.25% على أساس سنوي في سبتمبر، انخفاضا من 1.6% في أغسطس.

تراجع التضخم في تايوان

وجاء معدل التضخم متوافقًا مع بعض التوقعات التي أشارت إلى 1.2%، لكنه جاء أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 1.64%.

ويُعزى تباطؤ معدل التضخم في تايوان بشكل أساسي إلى انخفاض متتالي في أسعار الخضروات، وتراجع أسعار الوقود، وخفض التعريفات على واردات السيارات.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الخضروات والفواكه والطاقة (التي تمثل 92.2% من سلة مؤشر أسعار المستهلك)، إلى 1.46% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 1.75% في أغسطس.

المركزي التايواني يقرر تثبيت الفائدة

وكان البنك المركزي التايواني، قرر الشهر الماضي، تثبيت سعر الخصم المرجعي دون تغيير عند 2.000%، مسجلا التثبيت السادس على التوالي حيث وفر الأداء الاقتصادي القوي للجزيرة مساحة لتمديد فترة التوقف.

كما حافظ البنك المركزي، على سعر القروض المضمونة عند 2.375% وسعر القروض غير المضمونة عند 4.250%.

جاء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة متوافقًا مع توقعات السوق، حيث توقع جميع الاقتصاديين الثمانية الذين شملهم استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال عدم حدوث تغيير في سعر الفائدة المرجعي.

أعطى الأداء الاقتصادي القوي لتايوان حتى الآن في عام 2025 صانعي السياسات مرونة كافية للحفاظ على إعدادات السياسة النقدية الحالية دون تعديل أسعار الفائدة.

