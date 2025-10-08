الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في السويد إلى 3.1% خلال سبتمبر

التضخم في السويد
التضخم في السويد

ارتفعت أسعار المستهلكين السويدية بنسبة 0.2% في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء اليوم الأربعاء.

ارتفاع التضخم في السويد

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الرئيسي في السويد وصل إلى 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر عند مقارنته بالشهر نفسه من عام 2024، حيث قدم مكتب الإحصاء هذه الأرقام الأولية للتضخم كجزء من تقاريره الاقتصادية المنتظمة.

المركزي السويدي يقرر خفض الفائدة

وكان البنك المركزي السويدي، قرر في شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس لدعم تعافي الاقتصاد، وأشار إلى انتهاء دورة تخفيف السياسة النقدية.

وأعلن المجلس التنفيذي للبنك المركزي، خفض سعر الفائدة إلى 1.75%، ليصل إجمالي الخفض التراكمي للفائدة في السويد منذ مايو 2024 إلى 200 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي، في بيان: "إذا استقرت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي، فمن المتوقع أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي عند هذا المستوى لبعض الوقت"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

مع ذلك، أشار البنك إلى أن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي غير مؤكدة، وأن هناك عوامل قد تؤدي إلى تصميم مختلف للسياسة النقدية مستقبلًا.

فيما أشار أعضاء المجلس التنفيذي إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفًا لفترة طويلة، وأن توقيت التعافي المتوقع قد تأخر تدريجيًا، مضيفين أن تحسن سوق العمل يبدو أنه يستغرق وقتا أطول من المتوقع.

السويد تخصص 45 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة لغزة

وزير البترول يناقش مع السويدي إليكتريك مشروع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة

ومن المتوقع نمو الاقتصاد السويدي بنسبة 0.9% خلال العام الحالي، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة التي كانت 1.2%، في حين ارتفع معدل النمو المتوقع للعام المقبل من 2.4% إلى 2.7%، ورفع البنك توقعاته للتضخم لهذا العام من 0.7% إلى 0.8%، بينما خفض توقعاته لعام 2026 من 1.6% إلى 0.9%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضخم أسعار المستهلكين السويدية معدل التضخم الرئيسي الاقتصاد السويدي البنك المركزي السويدي توقعات التضخم

مواد متعلقة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال سبتمبر

السويد تخصص 45 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة لغزة

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي يقترب من أعلى مستوى في شهرين وسط التوتر المالي العالمي

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

رسميا، بدء استقبال طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن نتيجة 2025 بنسبة نجاح 7. 99%

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع مجددا وقفزة في 4 أصناف منها البوري

السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على أحد المساجد والطريق بين القاهرة الجديدة والأوسطي

خدمات

المزيد

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

من 18 حتى 35 سنة، محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads