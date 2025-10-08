ارتفاع معدل التضخم في السويد إلى 3.1% خلال سبتمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين السويدية بنسبة 0.2% في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء اليوم الأربعاء.

ارتفاع التضخم في السويد

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الرئيسي في السويد وصل إلى 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر عند مقارنته بالشهر نفسه من عام 2024، حيث قدم مكتب الإحصاء هذه الأرقام الأولية للتضخم كجزء من تقاريره الاقتصادية المنتظمة.

المركزي السويدي يقرر خفض الفائدة

وكان البنك المركزي السويدي، قرر في شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس لدعم تعافي الاقتصاد، وأشار إلى انتهاء دورة تخفيف السياسة النقدية.

وأعلن المجلس التنفيذي للبنك المركزي، خفض سعر الفائدة إلى 1.75%، ليصل إجمالي الخفض التراكمي للفائدة في السويد منذ مايو 2024 إلى 200 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي، في بيان: "إذا استقرت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي، فمن المتوقع أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي عند هذا المستوى لبعض الوقت"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

مع ذلك، أشار البنك إلى أن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي غير مؤكدة، وأن هناك عوامل قد تؤدي إلى تصميم مختلف للسياسة النقدية مستقبلًا.

فيما أشار أعضاء المجلس التنفيذي إلى أن النشاط الاقتصادي ظل ضعيفًا لفترة طويلة، وأن توقيت التعافي المتوقع قد تأخر تدريجيًا، مضيفين أن تحسن سوق العمل يبدو أنه يستغرق وقتا أطول من المتوقع.

ومن المتوقع نمو الاقتصاد السويدي بنسبة 0.9% خلال العام الحالي، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة التي كانت 1.2%، في حين ارتفع معدل النمو المتوقع للعام المقبل من 2.4% إلى 2.7%، ورفع البنك توقعاته للتضخم لهذا العام من 0.7% إلى 0.8%، بينما خفض توقعاته لعام 2026 من 1.6% إلى 0.9%.

