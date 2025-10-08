الأربعاء 08 أكتوبر 2025
د. الخشت يهنئ الرئيس السيسي والدكتور خالد العناني بفوز مصر بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

د. محمد عثمان الخشت
د. محمد عثمان الخشت - فيتو

تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة السابق، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة فوز مصر بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، واصفًا هذا الحدث بأنه إنجاز تاريخي مشرف يعكس قيمة مصر والدولة المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن فوز مصر بهذا المنصب الدولي الرفيع يأتي تتويجًا لدورها المؤثر داخل المؤسسات الدولية، فقد نجحت مصر في أن تكون لاعبًا فاعلًا على مستوى المنظمات العالمية، بما تملكه من علاقات استراتيجية متوازنة مع القوى الكبرى ودول الجنوب ومختلف دول العالم على حد سواء، وبما تمثله من ثقل حضاري وإنساني متجذر عبر آلاف السنين. كما يؤكد موقعها كجسر تواصل بين الحضارات، وهو كذلك دليل على أن الدولة المصرية باتت شريكًا استراتيجيًا في مختلف القطاعات الدولية وفي صياغة سياسات العلوم والفنون والثقافة عالميًا.

 

الخشت: الحكم السياسي ليس أصلا من أصول الدين

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

كما وجه الدكتور محمد الخشت، أسمى عبارات التهنئة إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الساحق بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، معتبرًا أن هذا الإنجاز لا يعكس فحسب قيمة شخصيته وكفاءته وخبرته الواسعة وحضوره الدولي المتميز، بل يعكس أيضًا فخر مصر والأمة العربية والقارة الأفريقية، ويجسد مدى تقدير العالم لمكانة مصر ودورها المحوري في حماية التراث وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، متمنيًا له قيادة المنظمة نحو آفاق أوسع من التعاون والتطوير في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، وأن تكون هذه المسؤولية الجليلة خطوة جديدة في خدمة القضايا الإنسانية الكبرى.

