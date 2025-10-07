الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الخشت ناعيا أحمد عمر هاشم: أفنى حياته في خدمة السنة النبوية وعلومها

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه بالجامع الأزهر عقب صلاة الظهر.

وقال الخشت: إنه أحد أبرز أعلام الحديث وعلوم السنة في العصر الحديث، مقدما العزاء إلى جامعة الأزهر، وأسرة الفقيد، وإلى طلابه ومحبيه في مشارق الأرض ومغاربها، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم، وأن يجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

 

العلماء الذين أفنوا حياتهم في خدمة السنة النبوية وعلومها

 وأضاف الخشت: أن الراحل كان من العلماء الذين أفنوا حياتهم في خدمة السنة النبوية وعلومها، وخلف آثارًا علمية متميزة من مؤلفات وخطب ومحاضرات ستظل شاهدة على جهده وعطائه الكبيرين، مشيرًا إلى أنه امتاز بسعة العلم، وبلاغة البيان، وحسن الدعوة، فجمع بين التحقيق الأكاديمي والرسالة الدعوية، وكان قدوة لطلابه وزملائه وركنًا من أركان الوسطية الأزهرية السمحة.

وكتب الدكتور الخشت في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: "أنعي رحيل عالم من أحب العلماء، وإنسان عظيم طيب القلب وجميل الروح كما عرفته منذ الصبا: الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولا أنسى فضله، ولا محبته، ولا تشجيعه منذ تحقيقي لكتاب النابلسي إيضاح الدلالات في سماع الآلات منذ 42 عامًا، وتفضله بمطالعة كتابي مفاتيح علوم الحديث وطرق تخريجه الصادر منذ قرابة 40 عامًا، كما لا أنسى لقاءاتي معه عندما كان رئيسًا لجامعة الأزهر لمناقشة موسوعته العظيمة في علوم الحديث".

