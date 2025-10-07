الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الأعلى في التاريخ، قفزة هائلة في أسعار تذاكر كأس العالم 2026

كأس العالم
شهدت أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026 قفزة كبيرة مقارنةً بالأسعار التي طُرحت في مونديال قطر 2022، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والمراقبين حول قدرة المشجعين على تحمل التكلفة الجديدة، خصوصًا مع التوسع الكبير في عدد المباريات وزيادة عدد المنتخبات المشاركة.

 

ارتفاعات ملحوظة تصل لأكثر من 300%

وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت أسعار التذاكر في مختلف الفئات والأدوار بشكل لافت:

المباراة الافتتاحية: 

الفئة الأولى ارتفعت من 618 دولارًا في 2022 إلى 2735 دولارًا في 2026.

الفئة الرابعة ارتفعت من 55 دولارًا فقط إلى 560 دولارًا، أي أكثر من 10 أضعاف.

دور المجموعات:

الفئة الأولى ارتفعت من 220 دولارًا إلى 575 دولارًا.

الفئة الرابعة ارتفعت من 11 دولارًا إلى 100 دولار.

النهائي:

الفئة الأولى ارتفعت من 1607 دولارًا في مونديال قطر إلى 2735 دولارًا في مونديال 2026.

الفئة الرابعة ارتفعت من 206 دولارًا إلى 560 دولارًا.

Infographic in Arabic and English with Alkass logo at top showing two tables side by side first for Qatar 2022 World Cup with categories CAT 4 CAT 3 CAT 2 CAT 1 and prices like 205 160 110 70 for group stage matches under FIFA World Cup Qatar 2022 banner second table for 2026 World Cup with categories CAT 4 CAT 3 CAT 2 CAT 1 and prices like 300 200 150 115 for group stage matches under FIFA banner images of World Cup trophy and infinity logo watermarks from AlkassTVSports and Shoof at bottom

 

رغم أن الحدث يظل الأكبر والأكثر جماهيرية عالميًا، إلا أن هذه الأسعار قد تشكل عائقًا أمام كثير من عشاق كرة القدم من الفئات المتوسطة، خاصة من الدول النامية، ما قد يؤثر على الحضور الجماهيري من خارج أمريكا الشمالية.

