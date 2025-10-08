الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

مدرس يتهم طالب ثانوي بالتحرش بابنته الطفلة بدكرنس في الدقهلية

متهم
متهم

ألقى رجال مباحث مركز شرطة دكرنس القبض على طالب ثانوي، اتهمه مدرس بالتحرش بابنته الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، بملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء تواجدها بمدخل المنزل.

القبض على طالب تحرش بطفلة 

بدأت الواقعة بتحرير "هاني ا. ع. ا." 48 سنة، مدرس، ومقيم ببندر دكرنس، محضرا بمركز شرطة دكرنس، وبرفقته ابنته "م."، 6 سنوات، ومقيمة طرفة بذات العنوان، يتهم طالب ثانوية بالتحرش بها.


وأبلغ بتضرره من المدعو "السعيد م. ا. ع."، 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوى، ومقيم بنفس العنوان؛ لقيامه بالتحرش بابنة الشاكي أثناء تواجدها بمدخل المنزل.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة 

تم ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۵/۱۷٦١٩ جنح مركز دكرنس.

 وجارى العرض على النيابة العامة.

