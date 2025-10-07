القبض علي عامل لحام تحرش بطالبة جامعية في موقف سندوب بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض علي عامل لحام حال قيامه بالتحرش بإحدي الفتيات يميدان سندوب الداخلي - دائرة القسم وقامت الأهالي يالإبلاغ عنه بعد استغاثة الطالبة بهم.

القبض علي عامل لحام تحرش بطالبة جامعية بموقف سندوب الداخلي

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة أول المنصورة بلاغا من بعض الأهالي بضبط أحد الأشخاص حال قيامه بالتحرش بإحدي الفتيات بميدان سندوب الداخلي - دائرة القسم..



بالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغة وتدعى “فاطمة ا ط ا م” 19 سنة طالبة بالفرقة الثانية بكلية تربية - جامعة المنصورة، ومقيمة قرية ميت شريف - مركز المنزلة.



المتهم تحرش بها ولامس أجزاء حساسة من جسدها فاستغاثت بالأهالي ، وبسؤال المجني عليها قررت حال تواجدها بالمكان المشار إليه لاستقلال إحدي سيارات الأجرة متوجهة لمحل إقامتها، قام “عبد الله م أ ع” ٣١ سنة عامل لحام، ومقيم شارع الهدي والنور قسم ثان المنصورة بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها - فقامت بالاستغاثة بالأهالي وتمكنوا من ضبطه.. واتهمته بالتسبب في ذلك.



اعترف المتهم وجار العرض علي النيابة

وبمواجهة المتهم.. اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۵/۹۰۷۲ اداري قسم أول المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

